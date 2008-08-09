800 نوزاد ایلامی شنوایی سنجی شدند

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد معاینه در قالیب طرح غربالگری مشکلات شنوایی در استان ایلام اجرا شده است که در این راستا کودکان و نوزدانی که مشکل شنوایی دارند به مراکز تخصصی معرفی می شوند.

وی افزود: همچنین طرح مقابله با آسیبهای انفجار مین در شهرستانهای مرزی استان ایلام که در دوران جنگ تحمیلی خاک آنها به مواد منفجره و مین آلوده شده است در مدارس به منظور آموزشهای لازم درحال اجراست.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف سازمان بهزیستی اصلاح آسیبهای اجتماعی است خاطرنشان کرد: سال گذشته در 56 مدرسه شهرستانهای مرزی استان ایلام کار آموزش مقابله با آسیبهای انفجار مین انجام شد.

رستمی بیان داشت: در آموزشهای مقابله با انفجار مین سه هزار دانش آموز استان ایلامی آموزشهای لازم را در این ارتباط فرا می گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام یادآور شد: هم اکنون 80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.