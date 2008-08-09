برگزاری اولین جشنواره معرفی برترین تشکلهای غیر دولتی جوانان استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، یوسف مقدم " دبیر اجرایی این جشنواره" ضمن بیان مطلب فوق افزود: جشنواره اتفاق با هدف شناسایی و معرفی توانمندی های بی بدیل جریان های مردمی جوان به دولتمردان وجامعه و نیز همفکری و کسب تجربه تشکل های جوانان در کنار یکدیگر از مرداد ماه الی آبان ماه 87 توسط سازمان ملی جوانان استان تهران و با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای عضو شورای هماهنگی تشکلهای سراسری استان برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، تمامی سازمان های مردم نهاد تحت مجوز سازمان ملی جوانان، اتحادیه های انجمن اسلامی دانش آموزان ، کانون های فرهنگی - هنری مساجد، واحدها و پایگاه های بسیج دانش آموزی ، دانش جویی ، طلاب و شهری ، کانون های دانشجویی ، هیئت های مذهبی جوانان ، انجمن ها وموسسات خیریه امدادی و توانبخشی جوانان، انجمن ها و کانوهای جوان حامی محیط زیست ، میراث فرهنگی و گردشگری و کلیه سازمان های غیر دولتی که بیش از 70 درصد اعضای آن راجوانان تشکیل می دهند می توانند در جشنواره اتفاق شرکت نمایند.

بر اساس جدول زمانبندی این جشنواره، کلیه مراکز مزبور ازتاریخ 1/5/87 الی 31 /6/87 فرصت دارند تا با تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک لازم در جشنواره شرکت کنند، مراسم معرفی و تقدیر از برترین ها در تاریخ 20 آبان ماه مصادف با میلاد حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) با حضور مسئولین لشکری و کشوری در تهران برگزار خواهد شد.

نمایشگاهی نیز در راستای این جشنواره از آثار و گزارش فعالیت های تشکل های برتر جوانان استان برگزار خواهد شد.

دبیران، فرماندهان و مسئولین تشکل ها جهت دریافت بروشور،فرم ثبت نام و نیز کسب اطلاعات بیشتربه پایگاه اینترنتی www.tehranejavan.ir و یا با شماره تماس های 66898632 و 66864605 دبیرخانه جشنواره اتفاق استان تهران تماس حاصل نمایید.