اهدای 340 سری جهیزیه به نوعروسان استان مرکزی

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: کمیته امداد استان مرکزی به منظور تهیه لوازم جهیزیه بن نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال را در اختیارنوعروسان تحت حمایت این نهاد قرار داده است.

وی همچنین از اعطای هدیه ای به ارزش یک میلیون و 500 هزار ریال به جوانان در شرف ازدواج خبر داد.

چگینی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 513 سری جهیزیه و هدیه ازدواج به ارزش ریالی یک میلیارد و 860 میلیون ریال به نوعروسان و جوانان در شرف ازدواج تحت حمایت کمیته امداد استان اهدا شده است.

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی همچنین در سال گذشته 1750 مورد کمک هزینه ازدواج و تامین جهیزیه لازم در اختیار جوانان تحت حمایت خود قرار داده است.