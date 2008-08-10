وام 60 میلیارد تومانی برای پیام نور/ ایجاد پردیس پیام نور در شهرستانها

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با بانکهای مختلف جهت اختصاص وام به پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور رایزنی می کنیم و در صورتی که اعتبار مورد نیاز در اختیار دانشگاه پیام نور قرار گیرد به سرعت می توانیم مشکل کمبود فضای آموزشی دانشگاه پیام نور را رفع کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی یک واحد دانشگاهی با محدودیت فضای کلاسی، کتابخانه و آزمایشگاه مواجه است دیگر نمی توان از کیفیت صحبت کرد. همچنین واحدهایی از دانشگاه پیام نور که در سال گذشته راه اندازی شده اند در مکانهایی موقت مستقر شده اند که زیبنده یک دانشگاه نیست.

واحد جدیدی در دانشگاه پیام نور راه اندازی نمی شود

مدیریت دانشگاه پیش از این بیشتر در فکر توسعه کمی دانشگاه بوده اما در حال حاضر دستور توقف تاسیس واحد دانشگاهی در دانشگاه پیام نور صادر شده است

رئیس دانشگاه پیام نور در تشریح ضرورت جذب اعتبار برای فعالیتهای عمرانی واحدهای دانشگاه پیام نور افزود: برخی واحدهای دانشگاه پیام نور در یک ساختمان آموزش و پرورش یا در یک ساختمان اداری استقرار دارند که در خور دانشگاه نیست بنابراین برنامه دانشگاه پیام نور این است که این واحدها در یک مکان مستقل و مناسب و در شان دانشجو و دانشگاه دایر شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر واحد جدیدی در دانشگاه پیام نور راه اندازی نمی شود، گفت: مدیریت دانشگاه پیش از این بیشتر در فکر توسعه کمی دانشگاه بوده اما در حال حاضر دستور توقف تاسیس واحد دانشگاهی در دانشگاه پیام نور صادر شده است بنابراین دیگر واحد جدیدی راه اندازی نمی شود و تصمیم بر این است که فازهای مختلف واحدهای موجود تکمیل شوند.

واحدهای تازه تاسیس پیام نور باید حداقل 5 هکتار زمین در اختیار داشته باشند

حسینی در خصوص وضعیت ملکی واحدهای تازه تاسیس دانشگاه پیام نور به مهر گفت: در هر شهرستان فضاهایی موقت برای واحدهای تازه تاسیس فراهم شده است اما قطعا باید فضای مناسب حداقل پنج هکتاری را در اختیار بگیریم و هیئت موسس هر واحد مامور است تا این کار را انجام و زمین را به دانشگاه واگذار کند. اغلب هیئت های موسس تا کنون این کار را انجام داده اند و بقیه نیز در حال انجام هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: در زمین هر واحد دانشگاهی یک پردیس دانشگاهی احداث می شود که همه نیازهای دانشگاه اعم از فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، فضاهای فرهنگی و ورزشی و آزمایشگاهی و کارگاهی را تامین کند و کلیه این فضاها در یک جا متمرکز باشند.

دکتر حسینی که از راه اندازی فضاهای پردیس مانند برای واحدهای دانشگاه پیام نور خبر داد، یادآور شد: در برخی واحدهای دانشگاه پیام نور بخشهای اداری و آموزشی از یکدیگر جدا هستند که این موضوع باعث ایجاد مشکل شده است.