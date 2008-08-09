دامداران و کشاورزان مراقب تهدیدات خشکسالی باشند

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه دامداران و کشاورزان باید با رعایت اصول بهداشتی از بروز اینگونه خطرات جلوگیری کنند، افزود: برای این منظور اکیپهای واکسیناسیون دامپزشکی علیه بیماریهای شاربن، تب مالت و تب برفکی به این مناطق اعزام شده اند که لازم است تمامی روستاییان برای پیشگیری با این پدیده همکاری های لازم را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: دامداران و روستاییان داروهای ضد انگلی داخلی دام را با راهنمایی دامپزشکی در فواصل منظم به دامها بخورانند و نیز برای پیشگیری از بیماریهای ناشی از سوء تغذیه از مکملهای غذایی یا کنستانتره استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان و روستاییان باید از خرید و فروش دامهای بیمار و فاقد مجوز از دامپزشکی خودداری کنند، گفت: حتی الامکان از کشتار دام های مولد که شامل میش و گاو ماده است اجتناب و نیز نسبت به واکسیناسیون دامها علیه بیماریهای آنتروتوکسمی و قانقاریا اقدام شود.

حسینی عنوان کرد: اداره کل دامپزشکی استان به منظور تامین سلامت دامها و جلوگیری از تلف شدن آنها در حال اقدامات لازم از جمله سمپاشی بدن دامها و جایگاه و اماکن دامی علیه انگلهای خارجی دام است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی در ادامه از توزیع رایگان داروی ضد انگل زنبور عسل برای زنبورداران استان خبر داد و گفت: در این راستا همچنین طرح نظارت تابستانی بر مراکز تولید گوشت و پروتئین در استان در حال انجام است.