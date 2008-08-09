  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

نتایج دیدارهای دوستانه فوتبال/

پیروزی پرگل برای میدلزبرو / اینتر متوقف شد

پیروزی پرگل برای میدلزبرو / اینتر متوقف شد

دیدارهای دوستانه فوتبال روز گذشته در نقاط مختلف جهان برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم میدلزبرو انگلستان با 6 گل مقابل اسپارتا رتردام هلند به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیگ برتری میدلزبرو با نتیجه 6 بریک مقابل اسپارتا رتردام هلند در ورزشگاه "هت کاستیل" به پیروزی رسید. هدایت تیم میدلزبرو بر عهده "گرت ساوت گیت" است.

تیم اینتر با مربیگری خوزه مورینیو در تورنتمنت آمستردام با نیتجه تساوی بدون گل مقابل سویا متوقف شد و آرسنال در حالی که 2 بر صفر از آژاکس عقب بود در نهایت با نتیجه 3 بر 2 مقابل این تیم به برتری رسید.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* اکسلسیور ماسلویس صفر - فاینورد رتردام 7
* آ ا ک آتن یک - بولتون صفر
* لوکرن صفر - میشلن یک
* لیورپول یک - لاتزیو صفر

کد مطلب 729461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها