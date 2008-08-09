پیروزی پرگل برای میدلزبرو / اینتر متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیگ برتری میدلزبرو با نتیجه 6 بریک مقابل اسپارتا رتردام هلند در ورزشگاه "هت کاستیل" به پیروزی رسید. هدایت تیم میدلزبرو بر عهده "گرت ساوت گیت" است.

تیم اینتر با مربیگری خوزه مورینیو در تورنتمنت آمستردام با نیتجه تساوی بدون گل مقابل سویا متوقف شد و آرسنال در حالی که 2 بر صفر از آژاکس عقب بود در نهایت با نتیجه 3 بر 2 مقابل این تیم به برتری رسید.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* اکسلسیور ماسلویس صفر - فاینورد رتردام 7

* آ ا ک آتن یک - بولتون صفر

* لوکرن صفر - میشلن یک

* لیورپول یک - لاتزیو صفر