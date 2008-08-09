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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸

سالارکیا خبر داد:

اجرای اقدامات پیشگیرانه خاص در آستانه ماه مبارک رمضان

اجرای اقدامات پیشگیرانه خاص در آستانه ماه مبارک رمضان

معاون دادستان تهران در امور زندانها ، از آغاز اجرای اقدامات پیشگیرانه خاص در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد.

محمود سالار کیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصمیماتی در راستای اقدامات پیشگیرانه در ستاد مبارزه با جرائم خاص اتخاذ شده است تا در آستانه ماه مبارک رمضان اجرایی گردد.

وی همچنین افزود: برنامه ریزی خاصی نیز در ارتباط با برنامه های پیشگیرانه پیش از بازگشایی مدارس و دانشگاهها انجام شده که در زمان مقرر اجرایی خواهد شد.

معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم با همکاری ناجا خواهد بود که مذاکرات لازم در این زمینه نیر صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: ناجا ضابط دستگاه قضائی است و تصمیماتی که در دستگاه قضائی گرفته می شود را اجرایی می کند.

کد مطلب 729464

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