اجرای اقدامات پیشگیرانه خاص در آستانه ماه مبارک رمضان

محمود سالار کیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصمیماتی در راستای اقدامات پیشگیرانه در ستاد مبارزه با جرائم خاص اتخاذ شده است تا در آستانه ماه مبارک رمضان اجرایی گردد.
وی همچنین افزود: برنامه ریزی خاصی نیز در ارتباط با برنامه های پیشگیرانه پیش از بازگشایی مدارس و دانشگاهها انجام شده که در زمان مقرر اجرایی خواهد شد.
معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم با همکاری ناجا خواهد بود که مذاکرات لازم در این زمینه نیر صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: ناجا ضابط دستگاه قضائی است و تصمیماتی که در دستگاه قضائی گرفته می شود را اجرایی می کند.
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