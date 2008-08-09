۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

المپیک بیست نهم/

حاجی آخوند زاده با پیروزی آغاز کرد

اولین روز مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن با ثبت یک پیروزی برای تیم جودو کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حاجی آخوند زاده در وزن 60 - کیلوگرم مسابقات جودو دقایقی قبل در اولین مبارزه خود مقابل "دراکیچ" از اسلوانی قرار گرفت. آخوندزاده با کسب یک امتیاز وازاری و یک امتیاز یوکو مقابل این حریف اروپایی به برتری دست یافت و به مرحله بعد راه پیدا کرد.

وی در بازی بعدی خود مقابل چوی مین هو از کره جنوبی، دارنده مدل برنز المپیک 2004 آتن و مسابقات قهرمانی جهان درسال 2007  مبارزه خواهد کرد.

از مهمترین نتایج مبارزات این وزن می توان به شکست هیروکا قهرمان سال 2008 آسیا از کشور ژاپن مقابل جودوکاری از آمریکا اشاره کرد.

این مسابقات هم اکنون در حال پیگیری است.

