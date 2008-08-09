عرصه های طبیعی قرقابی جهان به شدت در حال تخریب است

پرفسور هانس یونسن در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون حدود چهارمیلیون هکتار از این تورپزارهای طبیعی در سطح جهان شناسایی شده که بخشی از آن در ایران قرار دارد.
وی اظهار داشت: تورپزارها اکوسیستمهای طبیعی هستند که مواد عالی مرده را به صورت انباشته در خود دارند و در شرایطی که قرقابی باشد تشکیل می شود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر روند تخریب و ازبین رفتن این اکوسیستم های طبیعی درجهان شدت یافته است.
به گفته پرفسور یونسن، این تورپزارها در نتیجه ساخت و سازهای بی رویه، فعالیتهای کشاورزی، زهکشی و تغییر و تبدیل اراضی درحال از بین رفتن است.
این محقق دانشگاه آلمان ادامه داد: برای حفاظت و صیانت از این اکوسیستمهای طبیعی، عزم ملی و توجه بین المللی نیازاست.
وی یادآور شد: طبق بررسیها در بیشتر مناطق جلگه ای خزری از جمله رامسر پیتلندها فراوان هستند.
وی یادآور شد: برای نخستین بار درجهان درسال 1971 کنوانسیون بین المللی رامسر برای صیانت از این اکوسیستم های طبیعی هشدار داد.
وی تصریح کرد: تورپزارها، تنوع زیتسی اکوسیستم را خود تنظیم می کند و دارای الگوی خاصی هستند که متاسفانه در حال حاضر زیستگاههای آنها در حال از بین رفتن است.
وی برای شناسایی مناطق تورپزاری شمال ایران به این استان سفر کرده است.
