عرصه های طبیعی قرقابی جهان به شدت در حال تخریب است

پرفسور هانس یونسن در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون حدود چهارمیلیون هکتار از این تورپزارهای طبیعی در سطح جهان شناسایی شده که بخشی از آن در ایران قرار دارد.

وی اظهار داشت: تورپزارها اکوسیستمهای طبیعی هستند که مواد عالی مرده را به صورت انباشته در خود دارند و در شرایطی که قرقابی باشد تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر روند تخریب و ازبین رفتن این اکوسیستم های طبیعی درجهان شدت یافته است.

به گفته پرفسور یونسن، این تورپزارها در نتیجه ساخت و سازهای بی رویه، فعالیتهای کشاورزی، زهکشی و تغییر و تبدیل اراضی درحال از بین رفتن است.

این محقق دانشگاه آلمان ادامه داد: برای حفاظت و صیانت از این اکوسیستمهای طبیعی، عزم ملی و توجه بین المللی نیازاست.

وی یادآور شد: طبق بررسیها در بیشتر مناطق جلگه ای خزری از جمله رامسر پیتلندها فراوان هستند.

وی یادآور شد: برای نخستین بار درجهان درسال 1971 کنوانسیون بین المللی رامسر برای صیانت از این اکوسیستم های طبیعی هشدار داد.

وی تصریح کرد: تورپزارها، تنوع زیتسی اکوسیستم را خود تنظیم می کند و دارای الگوی خاصی هستند که متاسفانه در حال حاضر زیستگاههای آنها در حال از بین رفتن است.

وی برای شناسایی مناطق تورپزاری شمال ایران به این استان سفر کرده است.