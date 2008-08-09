تصمیم خصمانه اتحادیه اروپا در تشدید تحریمها ضد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا به دلیل آنچه آنرا خودداری ایران از عمل به خواسته های جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانیوم خواند، تحریمهای تجاری خود علیه تهران را افزایش می دهد.

اروپا در حالی صحبت از تحریمهای جدید می کند که اختلاف در دو بلوک روسیه،چین وامریکا،اروپا در این باره وجود دارد.روسیه وچین بشدت با تحریمها علیه تهران مخالفند.

تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در راستای تحریمهای فعلی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران وضع شده و به موجب آن اهدای وام و یا اعتبارهای صادراتی به شرکتهای طرف قرارداد با ایران ممنوع است. این طرح در سپتامبر در شورای امنیت در فضای اختلاف زا مورد بررسی قرار می گیرد.

در همین رابطه فرانسه که هم اکنون ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در دست دارد از کشورهای اروپایی خواست تا با دقت عملکرد بنگاه ها مالی طرف قرارداد با ایران را زیرنظر داشته باشند و اقداماتی را برای بازرسی کشتیها و هواپیماهای در حال سفر به ایران وضع کنند.

اتحادیه اروپا تحریمهای جدید را در حالی علیه ایران وضع می کند که در هفته گذشته اعلام شد در یک سال اخیر با وجود تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، صادرات این اتحادیه به ایران افزایش یافته است.