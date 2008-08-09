دو تغییر در تقسیمات کشوری استانهای خوزستان و آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با توجه به اختیارات تفویض شده هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون مذکور در اصلاح تقسیمات کشوری، با ایجاد بخش سوسن به مرکزیت روستای ترشک متشکل از دهستان های سوسن شرقی و سوسن غربی در تابعیت شهرستان ایذه در استان خوزستان، موافقت کردند.

وزرای عضو کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت در راستای تصمیمات خود در خصوص اصلاح تقسیمات کشوری، همچنین با تغییر نام بخش انزاب از توابع شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی به بخش تسوج موافقت کردند.

این دو مصوبه در تاریخ 13/5/1387 از سوی پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.