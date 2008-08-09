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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

تولید4600 تن انواع محصولات دامی در محلات استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار هزار و ‪۶۰۰‬ تن انواع محصولات دامی در شهرستان محلات در استان مرکزی تولید شد.

علی صفری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این محصولات شامل دو هزار و ‪ ۶۰۰‬تن شیر، یک هزار و ‪ ۴۵۰‬ تن گوشت سفید، ‪ ۴۰۰‬تن گوشت قرمز و ‪ ۱۸۰‬تن تخم مرغ است.

وی با اشاره به اینکه طی مدت مشابه سال قبل دو هزار و ‪ ۲۰۰‬تن شیر، یک هزار و ‪ ۷۵۰‬تن گوشت سفید، ‪ ۴۵۰‬تن گوشت قرمز و ‪ ۲۰۰‬تن تخم مرغ تولید شد، بیان داشت: تولیدات امسال به مراتب نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت.

وی با اشاره به افزایش تولیدات سرمایه‌ گذاری در سه سال گذشته در زمینه طیور عنوان کرد: افزایش تسهیلات از طریق بنگاه‌های کوچک و زودبازده موجب ترغیب سرمایه‌گذاران جهت سرمایه ‌گذاری در این منطقه شده است.

صفری جابجایی، کوچ روی، استفاده از تغذیه‌ های دستی و مکمل‌های تغذیه‌ ای دام را گامی موثر در جهت افزایش تولید و بهره‌ وری دانست و گفت: افزایش کشت علوفه به دلیل کاهش نزولات جوی یکی از ضروریات تولید محصولات دامی است.

کد مطلب 729491

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