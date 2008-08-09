تولید4600 تن انواع محصولات دامی در محلات استان مرکزی

علی صفری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این محصولات شامل دو هزار و ۶۰۰تن شیر، یک هزار و ۴۵۰ تن گوشت سفید، ۴۰۰تن گوشت قرمز و ۱۸۰تن تخم مرغ است.
وی با اشاره به اینکه طی مدت مشابه سال قبل دو هزار و ۲۰۰تن شیر، یک هزار و ۷۵۰تن گوشت سفید، ۴۵۰تن گوشت قرمز و ۲۰۰تن تخم مرغ تولید شد، بیان داشت: تولیدات امسال به مراتب نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت.
وی با اشاره به افزایش تولیدات سرمایه گذاری در سه سال گذشته در زمینه طیور عنوان کرد: افزایش تسهیلات از طریق بنگاههای کوچک و زودبازده موجب ترغیب سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در این منطقه شده است.
صفری جابجایی، کوچ روی، استفاده از تغذیه های دستی و مکملهای تغذیه ای دام را گامی موثر در جهت افزایش تولید و بهره وری دانست و گفت: افزایش کشت علوفه به دلیل کاهش نزولات جوی یکی از ضروریات تولید محصولات دامی است.
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