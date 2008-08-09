  1. استانها
  2. همدان
۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

اهدای 240 فقره جهیزیه به مددجویان کمیته امداد در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در همدان گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری 240 مورد جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد (ره) استان همدان اهدا شده است.

مهدی فضلی درگفتگو با خبرنگار مهر درهمدان گفت: ارزش ریالی این تعداد جهیزیه اهدایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان یک میلیارد و 440 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: همچنین تعداد 150 جهیزیه موردی به ارزش هر جهیزیه سه میلیون و 500 هزار ریال ریال به نوعروسان بی بضاعت تحت پوشش از اقشار آسیب پذیر اهدا شده است.

فضلی اظهار داشت: تعداد کل این جهیزیه ها 525 میلیون ریال ارزش گذاری شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در همدان یاد آور شد: تعداد 150 هدیه زوج به مبلغ 300 میلیون ریال نیز به نودامادهای تحت حمایت مساعدت شده است .

فضلی خاطرنشان کرد: در طول این مدت تعداد 540 نفر از نوعروسان و نودامادان تحت حمایت در کلاسهای آموزشی، اعتقادی، اخلاقی، بهداشتی، اجتماعی و قوانین همسرداری شرکت کرده اند.

فضلی تصریح کرد: صلاحیت های نودامادها از حیث اخلاقی و اجتماعی از طریق کمیته امداد مورد بررسی قرار گرفته است.

کد مطلب 729498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها