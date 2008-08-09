اهدای 240 فقره جهیزیه به مددجویان کمیته امداد در همدان

مهدی فضلی درگفتگو با خبرنگار مهر درهمدان گفت: ارزش ریالی این تعداد جهیزیه اهدایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان یک میلیارد و 440 میلیون ریال بوده است .

وی افزود: همچنین تعداد 150 جهیزیه موردی به ارزش هر جهیزیه سه میلیون و 500 هزار ریال ریال به نوعروسان بی بضاعت تحت پوشش از اقشار آسیب پذیر اهدا شده است .

فضلی اظهار داشت: تعداد کل این جهیزیه ها 525 میلیون ریال ارزش گذاری شده است .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در همدان یاد آور شد: تعداد 150 هدیه زوج به مبلغ 300 میلیون ریال نیز به نودامادهای تحت حمایت مساعدت شده است .

فضلی خاطرنشان کرد: در طول این مدت تعداد 540 نفر از نوعروسان و نودامادان تحت حمایت در کلاسهای آموزشی، اعتقادی، اخلاقی، بهداشتی، اجتماعی و قوانین همسرداری شرکت کرده اند .