کاهش قاچاق مشروبات الکلی با کنترل مرزهای غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز درجمع خبرنگاران، افزود: ورود عمده مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر بوده است و در این منطقه با انسداد کامل مرزها به کنترل 70 درصدی رسیده ایم و تا پایان برنامه پنجم به شرایط مطلوب در این مرزها خواهیم رسید.

وی بودجه اختصاص داده شده برای انسداد مرزها را مختص به یک بخش از کشور ندانست و گفت: بودجه انسداد مرزها مربوط به کل کشور است البته تمرکز ناجا در مرزهای شرقی است.

فرمانده ناجا شرایط آب و هوایی در شرق کشور را دلیل جلوگیری از پیشرفت و پیشبرد کار اعلام کرد و گفت: بودجه لازم برای انسداد مرزهای شرقی تزریق شده است.

احمدی مقدم انسداد کامل مرزها را دور از ذهن دانست و گفت: تقویت برق و مرزبانی به عنوان یک عنصر اساسی لازم در دستور کار ناجا قرار دارد.

وی ورود اتباع غیر قانونی از مرزهای شرقی مانند بنگلادش ، پاکستان و افغانستان از مسیر ایران به اروپا را یکی از تهدیدهای فعلی در موضوع قاچاق انسان دانست و گفت: ورود این افراد تبعاتی از قبیل وبا را در پی خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با برنامه های ناجا برای ماه رمضان گفت: به دلیل پایبندی مردم به مسائل دینی در ماه مبارک رمضان نیازی به اقدام انتظامی خاصی نیست.

احمدی مقدم افزود: با در نظر گرفتن شرایطی برای افرادی که به دلایل مختلف قادر به روزه گرفتن نیستند ازهنجار شکنی جلوگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به تمهیدات ویژه اندیشیده شده برای ماه رمضان گفت: با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و افزایش سفرها تمهیداتی ویژه از سوی ناجا اندیشیده شده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به کاهش جرایم از قبیل مزاحمتهای خیابانی و کودک آزاری ، گفت: ظاهر جامعه گواهی بر بهبود یافتن آن دانست.

احمدی مقدم در مورد سرنوشت گروگانهای نیروی انتظامی در شرق کشور نی افزود: از سرنوشت این گروگانها اطلاعی نداریم .

وی افزود: پاکستانی ها قول همکاری و پیگیری در عالی ترین سطح داده اند. اما نتیجه خاصی در این زمینه حاصل نشد.