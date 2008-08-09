واتیکان کمک به متکدیان را جزئی از حقوق بشر دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، کاردینال رناتو مارتینو رئیس شورای پاپی حمایتهای معنوی از مهاجران و دوره گردها اظهار داشت : نباید حق مردمی که خالصانه خواستار کمک هستند را نفی کرد. ما باید رفتار درست مسیحی را در پیش گیریم، مسیح گفته است که فقرا همواره با ما هستند و زمانی که یک نوع فقر را از بین ببرید نوع دیگر به وجود می آید.

کاردینال مارتینو سفیر سابق واتیکان در سازمان ملل که ریاست شورای صلح و عدالت پاپی را برعهده دارد در گفتگو با روزنامه کوریره دلا سرا اظهار داشت که درخواست یک تکه نان حق بنیادین مردمی است که توسط جامعه به حاشیه رانده شده اند.

براساس یک قانون امنیتی که از سوی دولت برلوسکونی رسما اعلام شده شهرداران و رئیسان پلیس محلی از قدرتهای بیشتری برای برخورد با جرایم خیابانی برخوردار شده اند. در ماه ژوئیه ای که گذشت ونیز نخستین شهری بود که رسماً گدایی را ممنوع اعلام کرد تا از رشد مشکلات و مسائل کودکان که مورد استعمار گروه های جنایی قرار می گیرند جلوگیری کند.