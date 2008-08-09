گلزار شهدای اهر ساماندهی می شود

عباس عادلی شهیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کف سازی، ‌محوطه سازی، ‌نصب برج های نوری، ‌دیوارهای حایل،‌ جدول کشی و احداث فضای سبز در محل گلزار شهدای اهر انجام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: ساماندهی گلزار شهدای اهر تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

عادلی شهیر با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری اهر 130 میلیارد ریال است، تصریح کرد: رکود ساخت و ساز در این شهر به عنوان یک بحران برای درآمدزایی شهرداری اهر تبدیل شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه شهرداریها خودگردان بوده و از سوی دولت حمایت نمی شوند باید دولت با اعطای تسهیلات بانکی،‌ رونق ساخت و ساز و در نتیجه زمینه درآمدزایی بیشتر شهرداری شهرهای کوچک را فراهم نماید.

شهردار اهر در پایان از ایجاد کارخانه کمپوست و ‌کارخانه آسفالت این شهر در آینده نزدیک خبر داد.