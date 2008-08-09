هشدار نسبت به عواقب استفاده از جایگاه سیار عرضه سوخت

بیژن حاج محمد رضا در گفتگو با مهر اظهار داشت: بعد از زلزله بم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به منظور استفاده در مواقع اضطراری مانند زلزله، سیل و مشکلات اینچنینی درخواست ساخت تعداد محدودی جایگاه سایر عرضه بنزین را به یک شرکت سازنده داخلی ارایه داد.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی که کشور با مشکل خاصی روبرو نیست، استفاده از جایگاههای سیار عرضه بنزین مشکلات را چند برابر خواهد کرد، توضیح داد: استفاده از این جایگاههای سیار غیر از دامن زدن به معضل ترافیک، ایجاد راهبندان و اعتراض مردم نتیجه دیگری نخواهد داشت.

به گفته وی جایگاههای مذکور در بهترین حالت قادر به عرضه حدود 300 هزار لیتر بنزین در روز هستند که این میزان در مقایسه با آمار مصرف کشور بسیار ناچیز است.

حاج محمد رضا با اشاره به اینکه مدیریت این جایگاهها بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: استفاده از این روش به هیچ عنوان تحولی در طرح سوخت رسانی و رفع مشکلات ایجاد نمی کند بلکه به مشکلات کنونی دامن خواهد زد.

رئیس سندیکای جایگاهداران سوخت سراسر کشور در ادامه اظهار داشت: استفاده از این روش در شرایطی که کشور با مشکل روبرو و بحث منافع ملی در میان است، توجیه پذیر است اما در شرایط کنونی از هیچ توجیه منطقی برخوردار نیست.

حاج محمد رضا مشکلات مربوط به سهمیه بندی، فرسوده شدن دستگاههای کارت خوان و تلمبه ها، تعمیرات، تاخیر در سرویس دهی، مشکلات ناوگان حمل و نقل فرآورده و چندگانگی در نرخ فرآورده را ازجمله دلایل شلوغی جایگاهها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در خوزستان 40 درصد دستگاههای کارت خوان با مشکل مواجه شده اند این در حالی است که در تهران نیز حدود 30 تلمبه خارج از سرویس قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته روزانه 16 میلیون لیتر بنزین در تهران عرضه شد، تاکید کرد: در حال حاضر جایگاهها با حداکثر توان خود مشغول خدمت رسانی هستند و صفهای بنزین در روزهای گذشته تاحدودی شکسته شده است.

رئیس سندیکای جایگاهداران سوخت سراسر کشور افزایش پلکانی بنزین را تنها راه حل برون نفت از مشکلات فعلی عنوان کرد و گفت: دولت باید برای فروش بنزین یک قیمت واحد را تعیین کند و با افزایش پلکانی و تدریجی بنزین تا پایان سال 1390 شرایط را برای آزادسازی قیمت این فرآورده مهیا کند.