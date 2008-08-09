کاهش شش هزار تنی تولید گوشت قرمز در همدان

ابراهیم رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به خسارت وارده به بخش کشاورزی بر اثر خشکسالی سال جاری، اظهار داشت: رقابت برای تأمین خوراک دامها موجب کم شدن این ماده غذایی در بازار شده است که این امر در صورت تداوم کاهش تولیدات دامی استان همدان راه به همراه دارد.
رستمی اظهار داشت: سالانه 28 هزار و 150 تن گوشت قرمز و 49 هزار و 170 تن گوشت سفید در استان همدان تولید می شود که پیش بینی می شود این تولیدات تا پایان سال جاری با کاهش شش هزار تنی در تولید گوشت سفید و کاهش شش هزار تنی در تولید گوشت قرمز رو به رو شود.
وی توسعه کیفی واحدهای فرآوری تولیدات دامی را مورد تأکید قرار داد و گفت: از تولیدات دامی و لبنی استان 40 درصد مازاد مصرف است که به استان های دیگر صادر می شود.
وی افزایش جهانی قیمت نهاده ها و کمبود نقد ینگی دامداران را مشکل اصلی این قشر عنوان کرد و گفت: متأسفانه از سود تسهیلات ارائه شده به دامداران بالاست و با این سود تسهیلات ،فصل کشاورزی توانایی رقابت با بخش کشاورزی را ندارد.
معاون امور دامدار استان همدان یادآور شد: در حال حاضر اکیپ های خریداری دام در استان همدان فعال شده است.
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