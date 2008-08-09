اولین آزمایش تجربی تئوری تقسیم متقارن مولکولی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این یک مدل تئوریک با پیش زمینه یک فرایند فیزیکی شیمیایی چرخش متقارن پیوندهای میان مولکولها ارانه شده بود اما جزئیات واکنشهای میان اجزای مولکولی کاملا روشن نبود.

از دیدگاه شیمیایی یک مولکول می تواند به سه قسمت مجزا تقسیم شود که این مسئله تاکنون تنها به صورت یک فرضیه باقی مانده بود و هرگز به صورت تجربی آزمایش نشده بود.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه ساندیگو و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله "ساینس" منتشر کرده اند موفق شدند چرخش متقارن یک مولکول را به سه بخش برابر به صورت تجربی نشان دهند.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "آزمایشات ما نشان می دهد این پدیده وجود دارد و می تواند در این باره توضیح دهد که این تقسیم شدن چگونه و چرا اتفاق می افتد."

این محققان از بارهای الکتریکی برای برقراری انرژی مولکولها استفاده کردند. در بعضی موارد این بارها به سه اتم یک مقدار برابر انرژی دادند و به این ترتیب چرخش پیوندهای شیمیایی به طور همزمان به کمک یک نشانگر با دقت بالا مشاهده شد.