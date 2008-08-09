تصویربرداری "ایستگاه خاموش" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پروژه "ایستگاه خاموش" اعلام کرد این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی مهدی علمی‌نیا و بابک حسنی ابهریان ساخته می‌شود و در آن رسول توکلی، مریم سلطانی، امیر آقامیرزاد، مسعود حقی، علی داودی، لادن سلیمانی و فخرالدین صدیق‌شریف بازی می‌کنند. هم اکنون محسن توکلی پروژه را تدوین می‌کند و 70 درصد کار انجام شده است.

رسول توکلی در نمایی از فیلم "ایستگاه خاموش"

در خلاصه داستان "ایستگاه خاموش" آمده است: حمید عکاسی خبری است که به زودی می‌میرد و این موضوع را دکتر محبی می‌‌داند. تلاش حمید برای بازگشایی نمایشگاه عکس و موافقت نکردن تیم پزشکی برای اعزام او به خارج دکتر منصوری را گرفتار آدم‌هایی می‌کند که...

عوامل این پروژه عبارتند از مسعود حقی دستیار کارگردان، بهرام درخشان نویسنده، حسن سلطانی مدیر تصویربرداری، مهدی مجلل مدیر تولید، شهاب رضایی صدابردار، علی شایانفر طراح صحنه و لباس، لوریمر کوک‌تپه طراح گریم، ایرج قاسمی نورپرداز، بیتا ارسطویی منشی صحنه، امیر حدیدی عکاس و کیانوش کیانی مدیر روابط عمومی.