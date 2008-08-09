طرفدار دولت وحدت ملی هستیم / فشار برخی اصلاح طلبان به کارگزاران

یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(ره) وحدت کلمه را به عنوان اصلی مهم به جامعه القاء نمود که این موضوع همواره و در عرصه های مختلف مبارزاتی رمز پیروزی جامعه اسلامی ایران بود و اکنون نیز برای ادامه راه و کسب پیروزی به آن نیازمندیم.

وی افزود: در حال حاضر به نظر می رسد که از نظر انسجام در وضعیت نامناسبی قرار گرفته ایم و دلیلش هم این است که دولت های مختلف از جمله دولت نهم با روی کارآمدن خود هیچگاه ملاحظه نیروهای کارآمد را به علت مسائل خطی و جناحی نکرده اند؛ بنا براین طبیعی به نظر می رسد که دنبال شدن این موضوعات دستاورد خوبی برای کشور نداشته باشد و انسجام درونی را تحت تاثیر قرار دهد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب مسائلی همچنین تامین انسجام کامل ملی، استفاده از نیروهای کارآمد و تامین وحدت کلمه را دلیل اصلی تلاش برخی دلسوزان دوجناح اصلی کشور برای تشکیل دولت وحدت ملی خواند و گفت: این موضوعات باعث شد تا برخی دلسوزان نظام به فکر چاره اندیشی بیفتند و بر سر آن تفاهم کنند.

وی به طرح جدی موضوع تشکیل دولت وحدت ملی در شورای مرکزی حزب کارگزاران اشاره و تاکید کرد که این حزب پس از بررسی موضوع دولت وحدت ملی در شورای مرکزی ، موافقت خود را با این مقوله اعلام کرد و حتی به دلیل اتخاذ این موضع از سوی برخی گروه های اصلاح طلب مورد فشار قرار گرفت.

طاهر نژاد در پایان با ابراز تاسف از اینکه تاکنون علائم مثبتی از سوی بسیاری از بزرگان دو طیف سیاسی کشور درباره تشکیل دولت وحدت ملی دیده نشده است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تشکیل دولت وحدت ملی می تواند راهکار برون رفت از شرایط ویژه کشور باشد.