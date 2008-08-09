مدودف خواستار محاکمه مسئولان فاجعه اوستیای جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مدودف گفت که اوستیای جنوبی با یک فاجعه انسانی رو به رو است و باید عاملان بروز این تنش ها تنبیه شوند.

روز گذشته روسیه در پی حرکت نیروهای گرجستان به سوی منطقه خودمختار اوستیای جنوبی برای کنترل این منطقه، نیروها و تانکهای خود را برای کمک به صلحبانان روسی به اوستیا اعزام کرد و از همان زمان درگیری های شدید بین دو طرف آغاز شد.

وزارت خارجه روسیه تاکنون از کشته شدن یک هزار و 500 نفر در اوستیای جنوبی خبر داده است.

"دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جرج بوش رئیس جمهوری پس از شرکت در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک پکن گفتگویی یک ساعته با کاندولیزا رایس وزیر خارجه و استفان هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا صورت داد.

پرینو بدون اشاره به جزئیات بیشتری از گفتگوی بوش با مشاورانش، خواستار پرهیز طرفین از خشونت های بیشتر شد.



همچنین در رویدادی دیگر در همین ارتباط "هیکی تالویتی" فرستاده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE ) بر لزوم اقدام بین المللی برای توقف تنش و درگیریهای اخیر در اوستیای جنوبی و قفقاز تاکید و نیز ابراز امیدواری کرد که تنش ها و درگیری ها در منطقه اوستیای جنوبی شدت پیدا نکند.

روند جاری در حالی است که مدودف در نشستی با حضور مقامات بلندپایه ارتش در کرملین، همچنان بر عملیات نیروهای روسیه در اوستیای جنوبی به منظور ملزم کردن طرف گرجی برای پذیرش صلح تاکید دارد.