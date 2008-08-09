به گزارش خبرنگار مهر ، جشنواره بینالمللی مستند شفیلد از پنج تا 9 نوامبر (15 تا 19 آبان ماه ) در بخشهای مستند بلند، کوتاه، دانشجویی و مستند انیمیشن برگزار میشود.
"روزهای بیتقویم"
مستند "روزهای بیتقویم" با حضور کارگردان این فیلم چهار نوبت در جشنواره شفیلد امسال به نمایش درمیآید. جشنواره شفیلد هجدهمین حضور بینالمللی این فیلم است که تاکنون در جشنوارههای مختلف از جمله هات داکز، سه قاره، لایپزیک، لیسبن، ویژن دوریل سوئیس و ملودیست اوکراین و جشنوارههای داخلی مانند جشنواره فیلم فجر و جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمده و جوایز مختلف دریافت کرده است.
"روزهای بیتقویم" به زندگی سه نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران میپردازد. اشکان اشکانی تصویربردار، لقمان خالدی تدوینگر، فرشید فرجی صدابردار، علی صمدپور آهنگساز، حسین مهدوی طراحی و میکس صدا، شهروز توکل مدیر تولید و دستیار کارگردان و اسکویی تهیهکننده فیلم هستند.
مهرداد اسکویی هم اکنون مستند اجتماعی "101 سگ بی خال" را در مرحله تدوین دارد . وی در این فیلم 60 دقیقهای به زندگی زنی میپردازد که سگهای ولگرد در خطر مرگ را نجات میدهد.
