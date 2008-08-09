میرزاپور مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرزاپور که یکی از دروازه بان های تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات غرب آسیاست، روز گذشته در جریان تمرین تیم ملی از ناحیه عضله روی ران پا دچار آسیب دیدگی شد تا حضورش در بازیهای آتی در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

هنوز میزان آسیب دیدگی میرزاپور مشخص نشده است و پزشکان اظهارنظری دقیق در خصوص مدت نقاهت وی نداشته اند. دروازه بان ملی پوش فوتبال کشورمان امروز از پای آسیب دیده خود MRI می گیرد تا مشخص شود تا چند روز باید از تمرینات دور باشد و چه زمانی می تواند به میدان بازگردد.

در غیاب ابراهیم میرزاپور همچون بازی با فلسطین، وحید طالب لو از دروازه تیم ملی فوتبال کشورمان حراست خواهد کرد.