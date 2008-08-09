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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۲۵

هفته دوم لیگ برتر /

تساوی پرسپولیس و پاس همدان در پایان نیمه اول

تساوی پرسپولیس و پاس همدان در پایان نیمه اول

نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان از ساعت 19:30 امروز در چارچوب دیداری از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف هم رفتند که تقابل آنها در پایان نیمه اول با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.

پرسپولیس در نیمه اول این بازی نمایشی نه چندان دلپذیر داشت و بارها مقابل ضدحملات خطرناک تیم مهمان به زحمت افتاد و روی یکی از همین ضدحملات تیم پاس به گل رسید. شاگردان بگوویچ در دقیقه 14 یکی از حملات تیم پرسپولیس را ناکام گذاشته و توسط امید ابوالحسنی آهنگ دروازه تیم پرسپولیس را کردند. این هافبک جوان پس از نفوذ به زمین حریف با دیدی باز وریا غفاری را در موقعیت تک به تک با میثاق معمارزاده قرار داد و او موفق شد با ضربه ای محکم دروازه پرسپولیس را باز کند.

بازی با برتری پاس دنبال می شد و تیم پرسپولیس به دنبال راهی برای زدن گل تساوی بود تا اینکه در دقیقه 36 روی سانتر علیرضا محمد، نیکبخت واحدی با ضربه ای هنرمندانه تور دروازه پاس را به لرزه در آورد.

مهمترین اتفاق نیمه اول آسیب دیدگی میثاق معمارزاده از ناحیه زانو بود که باعث شد وی در دقیقه 33 جای خود را به علیرضا حقیقی داد.

قضاوت بازی پرسپولیس - پاس همدان برعهده شاهین حاجی بابایی است. او در نیمه نخست این بازی به کریم باقری از تیم پرسپولیس و ابوالفضل حاجی زاده از تیم پاس همدان کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 729559

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