پرسپولیس از شکست به پیروزی رسید/ انتقام در سکوت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان از ساعت 19:30 امروز در چارچوب دیداری از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف هم رفتند که تقابل آنها در پایان با برتری 3 بریک تیم میزبان به اتمام رسید.

پرسپولیس در نیمه اول این بازی نمایشی نه چندان دلپذیر داشت و بارها مقابل ضدحملات خطرناک تیم مهمان به زحمت افتاد و روی یکی از همین ضدحملات تیم پاس به گل رسید. شاگردان بگوویچ در دقیقه 14 یکی از حملات تیم پرسپولیس را ناکام گذاشته و توسط امید ابوالحسنی آهنگ دروازه تیم پرسپولیس را کردند. این هافبک جوان پس از نفوذ به زمین حریف با دیدی باز وریا غفاری را در موقعیت تک به تک با میثاق معمارزاده قرار داد و او موفق شد با ضربه ای محکم دروازه پرسپولیس را باز کند.

بازی با برتری پاس دنبال می شد و تیم پرسپولیس به دنبال راهی برای زدن گل تساوی بود تا اینکه در دقیقه 36 روی سانتر علیرضا محمد، نیکبخت واحدی با ضربه ای هنرمندانه تور دروازه پاس را به لرزه در آورد.

بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید. تساوی نیمه اول انگیزه شاگردان قطبی را دوچندان کرده بود تا با میل تهاجمی بیشتر در 45 دقیقه دوم به دروازه پاس حمله کنند.

حاصل این بازی تهاجمی دو گل بود که در دقایق 74 و 90 توسط کریم باقری به ثمر رسید. ابتدا در دقیقه 74 روی پاس عمقی ایوان پتروویچ، باقری به محوطه جریمه پاس رسید و با شوتی محکم پرسپولیس را پیش انداخت. در دقایق پایانی نیز روی ارسال بلند نیکبخت این بار کاپیتان پرسپولیس با ضربه سر دروازه مهمان را باز کرد.

پاس همدان در حالی مغلوب تیم پرسپولیس شد که از دقیقه 64 به دنبال اخراج حنیف عمران زاده با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه داد.

قضاوت بازی پرسپولیس - پاس همدان برعهده شاهین حاجی بابایی بود . او در این بازی به کریم باقری و مازیار زارع از تیم پرسپولیس و ابوالفضل حاجی زاده از تیم پاس همدان کارت زرد نشان داد.

با برتری 3 بریک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل پاس همدان، این تیم شش امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر نسبت به تیم برق شیراز در رده دوم جدول رده بندی جای گرفت.

شاگردان قطبی در روزی که هواداران خود را در ورزشگاه نمی دیدند با پیروزی پرگل مقابل پاس همدان، انتقام شکست تلخ مقابل این تیم در مسابقات جام حذفی فصل گذشته را گرفتند.

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر در پایان هفته دوم:

1- برق شیراز با 6 امتیاز و تفاضل گل 4+

2- پرسپولیس تهران با 6 امتیاز و تفاضل گل 3+

3- ذوب آهن اصفهان با 6 امتیاز و تفاضل گل 2+

16- پیام مشهد بدون امتیاز و تفاضل گل 1-(یک بازی کمتر)

17- سایپا بدون امتیاز و تفاضل گل 1-(یک بازی کمتر)

18- ملوان بدون امتیاز و تفاضل گل 4-