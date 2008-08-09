به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران و کتابفروشان با موضوع "تعامل بین ناشران و کتابفروشان" در اتحادیه ناشران برگزار شد.

پیشنهادی دیگر برای افزایش سرانه مطالعه

مسئله قابل توجه دیگر در بخش کتاب و کتابخوانی، ماجرای عریض و طویل بن‌های کتاب است. خبرگزاری مهر در طول هفته گذشته، گزارشی از وضعیت بن‌های الکترونیک کتاب، چگونگی ورودشان به بازار و وضعیت کنونی این بن‌ها و بن های کاغذی را به طور کامل بررسی کرد.

خبر جالب دیگری که البته به وضعیت کتاب خوانی و سرانه مطالعه مربوط می‌شود، پیشنهاد مدیر انتشارات تیمورزاده برای افزایش ساعات مطالعه بود. وی در نامه ای به وزیر ارشاد پیشنهاد کرد که طرح مطالعه 30 دقیقه‌ای در ابتدای روز، در تمام نهادها و ادارات اجرا شود و جالب تر از همه اینکه حالا یک سال است که این طرح در انتشارات تیمورزاده اجرا می‌شود.

دیگر اینکه می‌توان به اعتراض شدید «جی‌.ام. کوئتزی» نویسنده آفریقایی برنده نوبل ادبیات سال 2003، به ترجمه بدون اجازه آثارش در ایران، افتتاح بانک نمایشنامه‌نویسان ایران تا پایان مرداد ماه به سرپرستی آرش عباسی و چاپ هفتم تا دوازدهم رمان «ارمیا» نوشته رضا امیرخانی اشاره کرد.

جوایز ادبی نیز طبق روال همه هفته‌ها، رویدادهای مخصوص به خود را داشتند. در این راستا ستاد برگزاری سومین جشنواره طنز مکتوب از طنزنویسان برای شرکت در این جشنواره دعوت و فراخوان مربوط به جشنواره را منتشر کرد. همچنین دبیران گروه‌های 6 گانه و سرگروه‌های داوری گروه‌های 33 گانه جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس در هفته گذشته معرفی شدند. به علاوه، انجمن مطالعاتی آثار داستانی متفاوت (واو) برای آغاز پنجمین دوره جایزه خود فراخوان داد.

اما اگر کمی از بازار کتاب و کتابخوانی فاصله بگیریم و به ادبیات بپردازیم، شاهد اتفاقات جالب‌تری خواهیم بود. سه شنبه 15 مرداد، حسین اسرافیلی در خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از ترانه برنامه "مثلث شیشه‌ای"، وضعیت و روند حاکم بر شعر و موسیقی سازمان صدا و سیما را مورد بررسی قرار داد.

شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور نیز عنوان درجه یک هنری را - که معادل مدرک دکتری است - به محمد جواد محبت شاعر کرمانشاهی اعطا کرد.

نامه ای دیگر از یک ناشر به بهارستان

بعد از مرور این خبرهای کوتاه از دنیای ادبیات و کتاب، می‌توانیم به سراغ مطالب خواندنی روزنامه‌ها برویم.

مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مطلب منتشر شده در روزنامه‌ها که البته بحثی تازه هم نیست، نامه سرگشاده شهلا لاهیجی به محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد است. این نامه مانند بسیاری از گزارش‌ها و نامه‌های دیگری که خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد نوشته شده، به بحث ممیزی می‌پردازد با این تفاوت که انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، جمع آوری یکی از کتاب‌هایش را بعد از پنج بار تجدید چاپ توسط وزارت ارشاد غیرقانونی می‌داند و به این اقدام اعتراض کرده است.

انتشار این مطلب در روزنامه کارگزاران مصادف بود با انتشار سخنانی از محمدحسین صفارهرندی (در همین روزنامه) در یازدهمین کنگره سراسری اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران که درباره فرجه دادن نسبت به اشتباهات هنرمندان در حوزه‌های مختلف سخن گفته بود.

نخستین رمان احمد غلامی

باقی مطالب روزنامه‌ها در اکثر موارد به ادبیات جهان به خصوص ادبیات آمریکای لاتین اختصاص داشت. کارگزاران مصاحبه‌ای مفصل را با محسن طاهر نوکنده مترجم مجموعه داستان‌های بورخس ترتیب داده بود و آن را در دو روز منتشر کرد. همچنین ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد در هفته گذشته بخشی را به بررسی آثار ناتالی ساروت پرداخته و ‌گفتگویی را با مهشید نونهالی مترجم آثار این نویسنده در ایران به چاپ رسانده بود.

به علاوه گفتگویی با اریک امانوئل اشمیت، مطلبی به قلم تری ایگلتون درباره ساموئل بکت و مطلبی هم درباره اومبرتو اکو در روزنامه کارگزاران به چاپ رسیدند.

اعتماد ملی اما به شعر، داستان و وضعیت نقد ادبی در ایران پرداخته بود. بررسی کوتاه شعر دهه هفتاد به قلم ابولفضل پاشا، خبری از تازه‌ترین - و البته نخستین - رمان احمد غلامی و مطلبی چالشی و تامل برانگیز درباره نقد معاصر ایران توسط خلیل درمنکی و مرتضی پورحاجی، عمده‌ترین مطالب این روزنامه را در هفته‌‌ای که گذشت تشکیل می‌دادند.