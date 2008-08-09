کاهش ورود اتباع خارجی به کیش مراکز اقامتی را با رکود مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، بسیاری از مدیران هتلهای این جزیره با توجه به رونق کسب و کار آنها از محل ورود گسترده اتباع هندوستانی، پاکستانی، بنگلادشی، فیلیپینی، سومالیایی، نیجریایی، مغربی، مراکشی، فلسطینی، سوریه ای، مصری، اردنی و بسیاری از کشورهای قفقاز و آسیای میانه، این روزها به واسطه ایجاد قوانین و مقررات جدید در اخذ مجدد ویزای کار و گران شدن آن در کشورهای عربی دچار تعطیلی واحدها و یا کاهش میزان رونق مراکز خود شده اند.

گفتگوی خبرنگار مهر در کیش با مدیران هتل های فارابی، ایران، ونوس و اسپادانا و بسیاری از هتلهای دیگر که میزبان اتباع خارجی متقاضی ویزای کار در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بودند، موید این نکته است که کاهش چشمگیر ورود این افراد که به گونه ای موجب رونق مراکز تجاری و برخی هتل ها و رستورانهای این جزیره می شد کسب و کار آنها را با مشکل مواجه کرده است.

هزینه بلیط رفت و برگشت به کیش و اخذ ویزای کار شش ماهه در دبی که تا پیش از این تنها دو هزار درهم در مجموع آن بود به تازگی بیش از سه برابر افزایش یافته و به بیش از شش هزار و 500 درهم رسیده است این در حالیست که عدم وجود مسافر در پرواز های دبی به کیش که تا پیش از این روزانه 10 پرواز از سوی سه هواپیمایی کیش ایر، آسمان و ایران ایر صورت می گرفت این روزها به دو یا سه پرواز در روز کاهش یافته است.

در این حوزه حتی رستورانهایی که ساز و کار طبخ غذای مورد نیاز این اتباع خارجی را فراهم کرده بودند با مشکل اساسی مواجه شده و رو به تعطیلی گذاشته اند.

بر این اساس زمان صدور ویزای کار از سوی کشورهای عربی نیز افزایش یافته و به عنوان مثال در گذشته اتباع خارجی به منظور تعویض روادید کار خود و اخذ مجوزهای جدید کار تنها سه روز تا پنج روز باید زمان صرف کنند که با بهره گیری از این زمان و با توجه به اینکه سفر به کیش نیازمند صدور روادید نیست به این جزیره سفر می کردند تا با هزینه کمتری بار دیگر به کشور محل کار خود بازگردند اما با توجه به طولانی شدن زمان اخذ روادید کار از کشورهای عربی سفر به کیش را به صرفه نمی دانند.