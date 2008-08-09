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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۹

المپیک بیست نهم/

نخستین مدال بازیهای المپیک به ورزشکار جمهوری چک رسید

نخستین مدال بازیهای المپیک به ورزشکار جمهوری چک رسید

نخستین مدال طلای بازیهای المپیک 2008 پکن به ورزشکار زن چک در رشته تفنگ بادی 10 متر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت برگزاری بازیهای المپیک 2008 پکن، "کاترینا امونز" از جمهوری چک امروز موفق شد در رشته تفنگ بادی 10 متر با کسب مجموع امتیاز 5/503 ، هم به مدال طلای این رقابت ها دست پیدا کند و هم رکورد المپیک را بشکند. "دو لی" از چین در بازیهای المپیک آتن با کسب 502 امتیاز رکورد دار این رشته بود.

"گالکینا" از روسیه با 1/502 امتیاز و "اسنیژانا" از کرواسی با 9/500 امتیاز به ترتیب به مدال های نقره و برنز این رشته دست پیدا کردند.

با این حساب نام " امونز" به عنوان نخستین مدالیست طلای رقابت های المپیک 2008 پکن، به ثبت رسید.

کد مطلب 729566

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