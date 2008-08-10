22 درصد از زمینهای کشاورزی همدان با سیستم آبیاری تحت فشار تغدیه می شوند

حسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: استان همدان از لحاظ آبیاری تحت فشار مقام اول را داراست.
وی خاطرنشان کرد: در استان همدان هیچ سقفی برای توزیع آبیاری تحت فشار وجود ندارد و کشاورزان می توانند از آبیاری تحت فشار استفاده کنند.
رجبی با اشاره به بروز خشکسالی در استان همدان افزود: در حال حاضر بخش کشاورزی استان همدان با بحران خشکسالی مواجه است و با مدیریت و حمایت بخشهای مختلف و با به کارگیری تکنیکهای مختلف می توان این بحران را پشت سر گذاشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان متذکر شد: بیش از 45 میلیارد تومان تسهیلات در جهت گذر از بحران خشکسالی اختصاص داده شده است که 30 میلیارد تومان از محل تهسیلات بانکی و 15 میلیارد تومان از منابع استانی تأمین شده است.
رجبی با اشاره به ایجاد ساختار مناسب در بخش کشاورزی افزود: برای ایجاد ساختارهای مناسب در بخش کشاورزی نباید از توانمندیهای تشکلها غافل شد، زیرا با در نظر گرفتن منافع خود و منافع ملی می توانند راحتر مشکلات را حل کنند.
وی یادآور شد: در استان 34 مرکز مشاوره برای فارغ التحصیلان رشته کشاورزی فعالیت دارند که عمده مسائل مطرح در این مراکز بحث درباره جمع آوری آبهای سطحی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان متذکر شد: در بحث جمع آوری آبهای سطحی استان تقریبا همه کارهای اجرایی آغاز شده و در این رابطه از سیستمهای جدید استفاده خواهد شد.
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