22 درصد از زمینهای کشاورزی همدان با سیستم آبیاری تحت فشار تغدیه می شوند

حسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت : استان همدان از لحاظ آبیاری تحت فشار مقام اول را داراست .

وی خاطرنشان کرد : در استان همدان هیچ سقفی برای توزیع آبیاری تحت فشار وجود ندارد و کشاورزان می توانند از آبیاری تحت فشار استفاده کنند .

رجبی با اشاره به بروز خشکسالی در استان همدان افزود : در حال حاضر بخش کشاورزی استان همدان با بحران خشکسالی مواجه است و با مدیریت و حمایت بخشهای مختلف و با به کارگیری تکنیکهای مختلف می توان این بحران را پشت سر گذاشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان متذکر شد : بیش از 45 میلیارد تومان تسهیلات در جهت گذر از بحران خشکسالی اختصاص داده شده است که 30 میلیارد تومان از محل تهسیلات بانکی و 15 میلیارد تومان از منابع استانی تأمین شده است .

رجبی با اشاره به ایجاد ساختار مناسب در بخش کشاورزی افزود : برای ایجاد ساختارهای مناسب در بخش کشاورزی نباید از توانمندیهای تشکلها غافل شد، زیرا با در نظر گرفتن منافع خود و منافع ملی می توانند راحتر مشکلات را حل کنند .

وی یادآور شد : در استان 34 مرکز مشاوره برای فارغ التحصیلان رشته کشاورزی فعالیت دارند که عمده مسائل مطرح در این مراکز بحث درباره جمع آوری آبهای سطحی استان است .