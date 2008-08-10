وزیر جدید یارانه احزاب را احیاء کند/ کمک در تامین هزینه انتخاباتی

ابراهیم امینی مسئول کمیته حقوقی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سیاستهای اعلام شده از سوی علی کردان وزیر جدید کشور تاکید کرد : امیدواریم با رویکردی که آقای کردان اعلام کردند وزارت کشور به جایگاه واقعی خود که همان دفاع از آزادی بیان ، حقوق شهروندی ، امنیت جامعه و آزادی فعالیت احزاب است برسد .

ابراهیم امینی در بیان انتظار خود به عنوان عضو شورای مرکزی خانه احزاب از وزیر کشور گفت : انتظار داریم آقای کردان برای احیاء مجدد یارانه احزاب تلاش کنند و ردیف بودجه ای که در دولت گذشته برای احزاب در نظر گرفته شده بود و در دولت نهم حذف شد را دوباره به احزاب پرداخت کنند .

وی با تاکید بر اینکه بحث پرداخت یارانه به احزاب در دنیا امری مورد اجماع است تصریح کرد: فعالیت سیاسی و بطور مشخص بحث تبلیغات در انتخابات هزینه بر و نیازمند اعتبار است و اگر این هزینه ها به نحو صحیحی تامین نشود ممکن است احزاب به مافیای اقتصادی متوسل شوند و به طرق نادرست بودجه خود را تامین کنند .

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه کارکرد اصلی احزاب حضور در قدرت است گفت : با این پیش فرض اگر احزاب در ورود به قدرت وامدار مافیا شوند برای رضایت خاطر آنها و بر خلاف مصلح عمومی دست به اقداماتی می زنند که این مسئله خطرناک است .

مسئول کمیته حقوقی خانه احزاب با اشاره برگزاری اجلاس سالیانه احزاب آسیائی درسال گذشته درسئول گفت : موضوع اجلاس احزاب آسیائی که سال گذشته برگزارشد رایانه دولتی راهی برای جلوگیری ازفساد سیاسی بود وبنده درآن اجلاس در سخنانی بر ضرورت پرداخت یارانه به احزاب برای جلوگیری از فساد سیاسی تاکید کردم.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد انتقاداتی که پیرامون ریاست نماینده دولت در کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح می شود، اظهار داشت: ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب را قانون مشخص کرده است و اینکه مسئولیت دبیری این کمیسیون با نماینده دولت باشد امری معقول است .

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در توضیح این استدلال گفت : دبیرخانه کمیسیون ماده 10 احزاب کارهای اجرائی را انجام می دهد و نمایندگان سایر قوا فقط در جلسات کمیسون شرکت می کنند به این معنا که حضور فیزیکی مستمر در وزارتخانه ندارند و در واقع متولی اصلی کارهای اجرائی این کمیسیون ، وزارت کشور است و حضور نماینده این وزارتخانه در مسئولیت دبیری یا ریاست این کمیسیون کاری منطقی است .

وی در عین حال تصریح کرد : می توان انتظار داشت نماینده وزارت کشور و دولت با توجه به نقش و رسالت کمیسیون ماده 10 احزاب ازجایگاه بالائی برخورد باشد که وزن درخور این کمیسیون حفظ شود وبرای اینکه مصوبات عملیاتی شود چاره ای نیست جز اینکه دبیر از شان و جایگاه حقوقی برخوردار باشد .