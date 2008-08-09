پنج هزار میلیارد یورو تسهیلات ارزی به واحدهای صنعتی کشور پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد مسعود سمیعی نژاد صبح امروز در جلسه کارگروه اشتغال آذربایجان غربی که با حضور استاندار و اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در ارومیه برگزار شد، افزود: این تسهیلات ارزی به عنوان سرمایه در گردش پرداخت می شود تا بخشی از مشکلات مالی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور رفع شود .

وی ادامه داد: قرارداد پرداخت پنج هزار میلیارد یورو تسهیلات ارزی بین وزارت صنایع و معادن و بانکهای صنعت و معدن و ملت به امضا رسیده است و به زودی بانکها این تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد .

وی همچنین از تبدیل تسهیلات ارزی یورو به دلار که سالهای گذشته با نرخ بالا به واحدهای صنعتی پرداخته شده بود، خبر داد و گفت: این تسهیلات به نرخ روز دلار تبدیل و پرداخت می شود و با این اقدام بسیاری از واحدهای صنعتی که در مرز تعطیلی هستند به چرخه تولید باز می گردند .

معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن پرداخت تسهیلات به معادن برای خرید و نوسازی ماشین آلات معدنی را از دیگر طرحهای در دست اجرای این وزارتخانه اعلام و خاطرنشان کرد: این تسهیلات با سود 9 درصد و از محل کمکهای فنی و اعتباری دولت به صورت 60 ماهه و بدون سقف تعیین شده با توجه به نیاز و توانایی معادن پرداخت شود .

سمیعی نژاد خاطرنشان کرد: معدن کاران کشور می توانند بدون ضمانت نامه و قوانین دست و پاگیر بانکی تنها با در دست داشتن پروانه بهره برداری این تسهیلات را از بانکهای عامل بگیرند .

نادر قاضی پور یکی از نمایندگان مردم ارومیه نیز در این جلسه همکاری نکردن بانکهای عامل با واحدهای صنعتی و تولیدی در پرداخت تسهیلات را از مهمترین مشکلات موجود بر سر راه توسعه صنعت در آذربایجان غربی عنوان کرد و خواستار همکاری و تعامل بانکها با واحدهای صنعتی و تولیدی شد .

در این جلسه همچنین محمد حاج زمانی رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی و انتظار رئیس اتاق بازرگانی استان گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی و صنعتی استان و مشکلات موجود را ارائه کردند .

در این جلسه تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی استان در خصوص مشکلات موجود در صنعت استان سخنرانی کردند و خواستار حل این مشکلات شدند .