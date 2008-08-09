انتخابات رایانه ای به شرط رفع اشکالات/ ابقای هیئت رئیسه شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران پس از تشریح تایید مصوبات مجلس و هیئت وزیران در شورای نگهبان به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

خبرنگاری به سرمقاله نوشته شده در روزنامه کیهان در دو هفته گذشته و تهدید خاتمی به رد صلاحیت در این مقاله اشاره کرد و پرسید از آنجا که بر اساس گفته شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها بر اساس اسناد و ادله حقوقی صورت می گیرد، این موضع گیری زودهنگام و سکوت شورای نگهبان شائبه سیاسی بودن رد صلاحیت ها و بررسی صلاحیت ها را مطرح کرده است آیا آقای شریعتمداری در شورای نگهبان عضویت دارند و یا مشاور هستند که اینگونه موضع گیری می کنند؟

کدخدایی پاسخ داد : در دو نوبت در مورد این سئوال پاسخ داده ام اعلام کردم که موضع شورای نگهبان این است که از حضور کلیه اشخاص، افراد، احزاب و گروه ها در همه انتخابات استقبال می کند و شورای نگهبان قطعا در زمان قانونی که مجاز است اظهار نظر خواهد کرد یعنی پس از ثبت نام کاندیداها و هنگام زمان مقرر قانونی برای بررسی صلاحیت ها.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: طبعا اظهارنظرهایی که در مطبوعات می شود گمانه زنی هایی است که از سوی افراد و رسانه ها انجام می شود.

وی درپاسخ به این سئوال که موضع شورای نگهبان نسبت به وزارت علی کردان در وزارت کشور چیست، گفت: این موضوعی است که ارتباطی با شورای نگهبان ندارد هر شخصی که دولت و مجلس معرفی می کند و رای اعتماد می دهند از نظر شورای نگهبان هم وزیر قانونی است و شورای نگهبان مانند باقی وزیران نسبت به آنها برخورد خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اظهار نظر اخیر علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت کاملا رایانه ای، که سئوال یکی از خبرنگاران بود تصریح کرد: اجرای این اقدامات بر عهده وزارت کشوراست وما معتقد هستیم که باید هماهنگی لازم در این زمینه با شورای نگهبان به عمل آید تا در اجرای نظارت شورای نگهبان خللی بوجود نیاید.

وی افزود: وزارت کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تجربه ای را داشته است، این طرح نواقصی داشت وامیدواریم وزارت کشور بتواند در موعد مقرر قانونی این نواقص را برطرف کند.

کدخدایی گفت: وزارت کشور اخیرا کمیته هایی را تشکیل داد و ما کارشناسان خود را اعزام کردیم چنانچه اشکالات این امر بر طرف شود شورای نگهبان اساسا مخالفت اصولی با رایانه ای شدن ندارد ولی مشروط به این است که اشکالاتی که مطرح شده و در انتخابات مجلس هشتم هم بوجود آمد را دیگر شاهد نباشیم.

خبرنگاری در خصوص ابقاء هیئت رئیسه شورای نگهبان سئوال کرد و کدخدایی با تایید این خبر پاسخ داد : در چهارشنبه گذشته انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد و آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان، علیزاده به عنوان قائم مقام انتخاب شدند و بنده به عنوان سخنگوی شورای نگهبان مجددا ابقا شدم.

کدخدایی درپاسخ به سئوال خبرنگاری درخصوص خبری مبنی بر تغییرات جدید در قانون مجازات اسلامی و حذف حکم سنگسار از سوی سخنگوی قوه قضائیه بیان شده است، گفت: آنچه من در رسانه ها خواندم این بود که گفته اند طی بخشنامه ای که رئیس قوه قضائیه صادر کرده اند اجرای حکم سنگسار موقتا معلق شده است اما در رابطه با قوانین موردی را بیان نکردند.

وی تاکید کرد: البته نسخه جدید قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. باید ببینیم در مجلس چه چیزی تصویب می شود هم اکنون نمی توانیم اظهار نظر خاصی را داشته باشم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید وزارت کشور اعلام کرده به علت محدودیت زمانی فقط قادر است فقط اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را به مجلس ارائه کند و از بررسی لایحه های جامع انتخابات معذور است موضع شورای نگهبان در این باره چیست؟ گفت: همچنان ما مترصد هستیم تا شاهد قانون جامع انتخابات در همه زمینه ها باشیم و امیدواریم این کارهرچه زودتر انجام شود طبعا چنانچه قانون جامعی بخواهد تدوین شود نمی تواند به این زودی به دست مجریان برسد و نیازمند زمان بیشتری خواهد بود امیدواریم هر گونه اصلاحی موجب مشارکت بیشتر مردم شود و حضور همه اقشار و جناح ها را به نحو بهتر فراهم کند و وضعیتی را که شورای نگهبان و وزارت کشور با آن درگیر هستند تا حدودی تسهیل کند.

وی درپاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید نظر شورای نگهبان در مورد تایید یا عدم تایید صلاحیت عبدالله نوری برای انتخابات ریاست جمهوری با توجه به سوابقی که دارد چیست؟ خاطر نشان کرد: انشاء الله و در زمان مقرر قانونی شورای نگهبان در این مورد اعلام نظر خواهد کرد.

کدخدایی در پاسخ به خبرنگاری که گفت بحث مربوط به حذف حکم سنگسار در رسانه های ضد نظام جمهوری اسلامی بسیار بازتاب دارد آیا می توانیم بگوییم تعلیق این حکم بر اثر فشارهای خارجی است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی همواره نشان داده است که تابع فشارها و فضا سازی های خارجی نبوده و نیست.

وی افزود: قطعا چنین نبوده و نخواهد بود امیدواریم متصدیان امر با دقت بیشتر در خصوص احکام اسلامی اظهار نظر کنند و قانون مدون و متقن را تهیه کنند که پاسخگوی شایعات وابهامات نیز باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در این مراسم همچنین اعیاد شعبانیه و روز خبرنگار را به همه خبرنگاران حاضر دراین نشست خبری تبریک گفت و برای آنان آرزوی توفیق در اطلاع رسانی کرد.