ارتباط میان هوای گرم و بروز توفان تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدلهای آب و هوایی از مدتها قبل افزایش شدت حوادث آب و هوایی شدیدتر را پیش بینی کرده اند.

اکنون محققان دانشگاه میامی آمریکا و دانشگاه ردینگ در انگلیس نتایج اولین آزمایشاتی را ارائه کردند که با کمک رصدهای ماهواره ای ارتباط میان هوای گرم تر و توفانهای خشنتر را تائید می کند.

برای درک بهتر روشی که بارندگی به کمک آن به هوای گرمتر پاسخ می دهد این محققان از اطلاعات مربوط به تغییرات طبیعی وابسته به پدیده امواج "ال نینو" استفاده کردند و سپس این اطلاعات را در لابراتوار مورد آزمایش قرار دادند. نیروی "ال نینو" است که موجب گرم شدن آب دریاها و اتمسفر زمین می شود.

براساس گزارش نیویورک تایمز، برپایه 20 سال رصدهای ماهواره ای ارتباط میان بارندگیهای شدید مناطق گرمسیری و دما با حوادث خشن بارندگی که در مدت دوره های گرم افزایش و در مدت دوره های سرد کاهش می یابند تائید شد.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "اتمسفر گرمتر محتوی درصد بیشتری از رطوبت است که منجر به بارندگیهای سیل آسا می شود."

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که هرچه هوا گرمتر شود رطوبت و در نتیجه توفانها بیشتر می شود.