تحریم کالاهای آمریکایی در جمهوری چک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "هوسپودارسک" چاپ جمهوری چک، یکی از رهبران گروه های معترض به استقرار بخشی از سپر موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک گفت : ما شرکتهایی را که به دولت آمریکا کمک مالی می کنند شناسایی کرده ایم و زمانیکه این شرکتها متوجه زیان خود شدند آنگاه برای این معضل چاره ای خواهند اندیشید.

علاوه بر این شرکتها، مردم جمهوری چک قصد دارند آن دسته از کالاهای آمریکایی را که به طور سنتی فقط برای مردم چک تولید می شوند را نیز تحریم کنند.

به نوشته این روزنامه، نام شرکتها و کالاهای آمریکایی که با تحریم مردم جمهوری چک مواجه شده اند در وب سایتهای "گروه مخالف استقرار سپر موشکی" موجود است.

بنا بر آخرین نظر سنجی های انجام شده در جمهوری چک، دو سوم مردم این کشور با استقرار سپر موشکی آمریکا در کشورشان مخالف هستند و در صورت اجرای تحریم کالاهای ساخت آمریکا در جمهوری چک، اقتصاد آمریکا از این اقدام دچار لطمه می شود.

براساس این گزارش، در صورت نهایی شدن توافق پراگ و واشنگتن برای استقرار رادارهای موشکی مربوط به سپر موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک، واشنگتن پایگاهی را در اراضی نظامی "بردی" در 90 کیلومتری جنوب غربی پراگ بنا می کند.