طرح بصیرت ریشه های اعتقادی فرقه وهابیت را در همدان بررسی می کند

محب علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت : طرح بصیرت هر دو سال یکبار برای نیروهای بسیجی برگزار می شود و در هر دوره 50 درصد نیروهای بسیجی در این طرح شرکت می کنند .

ناصری با اشاره به اینکه مرحله اول این طرح سال قبل انجام شد، خاطرنشان کرد : افراد شرکت کننده در طرح بصیرت شامل شورای حوزه های مقاومت محلات از جمله کارگری، کارمندی، اداری، دانشجویان و دانش آموزی، فرماندهان پایگاه های مقاومت، جانشین گردانها، فرمانده گردانها و ارگان گردانهای عاشورا و الزاهرا(س) و فرماندهان واحد مقاومت بسیج دانش آموزی است .

وی خاطرنشان کرد : همچنین طرح تدوام آموزش حضوری عقیدتی سیاسی بسیج به منظور تحقیق بخشیدن به تدابیر رهبر معظم انقلاب در خصوص عمق بخشیدن به استحکام اعتقادی بسیجیان در هر چهار سال یکبار انجام می شود .

مسئول عقیدتی سیاسی بسیج سپاه ناحیه همدان مدت اجرای این طرح را دو ر وز بیان کرد و اظهار داشت : این دوره به صورت حضوری و به مدت 12 جلسه آموزشی خواهد بود .