بارزانی کرکوک را شهری برای همه عراقی ها خواند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه خبری شباب العراق، مسعود بارزانی روزگذشته در خلال سفرش به کرکوک در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد : در این سفر حامل پیام صلح به کرکوک هستم چراکه این شهرکردی در عین حال شهری عراقی به شمار می رود و باید همه اقوام در کنار هم در این شهر با یکدیگر زندگی کنند.

مسعود بارزانی که در خلال سفر روزگذشته خود با مسئولان استان کرکوک از جمله استاندار و معاون وی و همچنین اعضای شورای استانداری این استان دیدار کرد، گفت : تنها مشکل کرکوک اجرای ماده 140 قانون اساسی است.

رئیس منطقه کردستان عراق درعین حال خاطر نشان کرد : دیگر آن زمانی که گروه های قوی ، گروه های ضعیف را تحت فشار قرار می دادند، ازبین رفته و همه ما به طور مساوی در خاک عراق زندگی می کنیم.

کردها ماده 24 قانون اساسی را که مربوط به اجرای انتخابات در استان کرکوک است رد می کنند و در مقابل عرب ها و ترکمن ها که این قانون را منصفانه تلقی می کنند، خواستار اجرای آن هستند.

ماده 24 قانون انتخابات شوراهای استان های عراق که به وضعیت استان کرکوک می پردازد ، خواستار تاخیر اجرای این انتخابات به مدت 6 ماه است و در عین حال این مسئله را نیز مورد تاکید قرار می دهد که همه تصمیمات شورای استان کرکوک در مدت اعلام شده برای تاخیر در برگزاری انتخابات باید به توافق سه گروه اصلی این استان یعنی عرب ، کرد و ترکمن برسد.

بر این اساس قدرت بین همه اقوام استان کرکوک به اندازه 32 درصد تقسیم می شود و تنها 4 درصد به مسیحیان اعطا می شود.

درعین حال براساس این قانون، پرونده امنیتی شهر کرکوک به واحد های نظامی از جنوب و مرکز عراق به جای واحدهای نظامی کنونی سپرده می شود.

پیش از این نیز مسعود بارزانی اعلام کرد: از درخواست اعضای کرد شورای استانداری کرکوک حمایت می کند.

اعضای کرد شورای استانداری کرکوک خواستار الحاق این استان به ایالت کردستان عراق هستند.