تلاش آخوندزاده برای کسب مدال برنز / نماینده آرژانتین اولین حریف در گروه بازنده ها

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حاجی آخوندزاده جودوکار وزن 60- کیلوگرم تیم ملی ایران که دقایقی پیش مبارزه را به "چوی مین هو" کره ای، دارنده مدالهای برنز المپیک آتن و مسابقات جهانی 2007 برزیل واگذار کرده بود تا ساعاتی دیگر کار خود را در گروه بازنده های این وزن دنبال می کند.

"چوی مین هو" در مبارزه سوم خود "سوبیروف" از ازبکستان را نیز با ضربه فنی شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. این کره ای برای صعود به دیدار نهایی باید با "روین هوکاس" قهرمان سال 2007 جهان از هلند مبارزه کند.

بدین ترتیب آخوندزاده در گروه بازنده های وزن 60- کیلوگرم برای کسب مدال برنز تلاش خواهد. وی در این گروه ابتدا با "میگوئل آلبرچین" از آرژانتین مبارزه می کند و سپس با "سوبیروف" از ازبکستان دیدار خواهد کرد.

در قسمت پائین جدول وزن 60- کیلوگرم "دیمتری دراگان" از فرانسه توانسته به نیمه نهایی راه پیدا کند. وی برای راهیابی به دیدار نهایی با "لودویک پایسجر" دارنده مدال برنز مسابقات 2005 جهان و مدال نقره مسابقات 2007 جهان از اتریش دیدار می کند.

این مسابقات هم اکنون در حال پیگیری است.