به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را ریچارد لینکلیتر سال 2006 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش ساخت. او فیلمنامه "یک اسکنر در تاریکی" را بر مبنای رمانی نوشته فیلیپ ک. دیک. نوشت و گراهام رنولدز موسیقی متن این فیلم 100 دقیقه‌ای را ساخت.

کیانو ریوز، رابرت داونی جونیر، وودی هارلسن، روری کاکرین، وینونا رایدر، شان آلن و میچ بیکر بازیگران "یک اسکنر در تاریکی" هستند که فروش جهانی آن هشت میلیون دلار بود.



داستان این انیمیشن سال 2013 میلادی می گذرد که یک ماده مخدر جدید به نام مخدر D جامعه بحرانزده آمریکا را بحرانی‌تر کرده است. از سوی دیگر پلیس که عاجز از دستگیری حلقه های بزرگ معاملات این مخدر است، از یک شرکت خصوصی کمک می گیرد تا با ابتکاری جدید به مقابله با سوداگران مرگ بشتابد. در این میان یک افسر پلیس به نام رابرت بی خبر از همه جا وارد بازی می شود و ...



ریچارد لینکلیتر، فیلمساز 49 ساله آمریکایی سازنده فیلم‌هایی چون "پیش از طلوع خورشید" 1995، "نوار" 2001، "مدرسه راک" 2003 و "پیش از غروب خورشید" 2004 است.