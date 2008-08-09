ممنوعیت تردد در دهانه تنگه هرمز به واسطه وزش شدید باد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس و بنابر اعلام سازمان هواشناسی هرمزگان با توجه به قالب بودن پدیده هوایی مونسون در بخشهای مرکزی و شرقی استان هرمزگان و وزش گسترده باد در این مناطق، از صاحبان شناورهای سبک خواسته تا از تردد در دریا خودداری کرده و حدالامکان قایق های خود را به سوی آرامشگاهها هدایت کنند.

بر این اساس از اسکله های شهید حقانی بندرعباس و شهید ذاکری قشم نیز خواسته شده در صورت مواج شدن دریا در ساعات آینده از انجام سفرهای دریایی ممانعت کنند.

در این مدت اسکله شهید باهنر شهر بندرعباس از طیق شناورهای نیمه سنگین آماده جابجایی مسافران خواهد بود.

مسافت دریایی بندرعباس تا جزیره قشم از محل اسکله شهید حقانی بندرعباس تا شهید ذاکری قشم حدود 25 کیلومتر است که با توجه به جمعیت بیش از 100 هزار نفری قشم و نیاز مداوم مردم این جزیره به سفر به سرزمین اصلی، روزانه صدها سفر دریایی با بهره گیری از قایق ها و شناورهای سبک در این مسیر صورت می گیرد.