کنسرت گروه نغمه ساز در فرهنگسرای هنر

مهدی باطنی، سرپرست و نوازنده گروه موسیقی نغمه ساز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت : در این اجرا 14 قطعه مختلف در دستگاه شوروآوازدشتی و بیا ت اصفهان اجرا می شود که آهنگ سازی قطعات این اجرا نیز بر عهده خودم بوده است.

وی با اشاره به انتشار این آثاربه صورت کاست و CD خاطر نشان کرد: مجوز ضبط این قطعات به همراه مجوز شعر آن را دریافت کرده ایم و در حال حاضر کار ضبط موسیقی آن به پایان رسیده و در انتظار ضبط قسمت با کلام آن برای انتشار هستیم.

باطنی ضمن اشاره به اشعار این اجرا افزود: در یک تصنیف از شعر حافظ و در تصنیف دیگری از اشعار عماد خراسانی استفاده کرده ایم واشعاربقیه قطعات از خودم است .

حسن خدایی نوازنده کمانچه، مرتضی یگانه نوازنده تنبک، مصطفی ثابت فرد نوازنده نی، پژمان ساعدی نوازنده بم تار، راستین شفیعی نوازنده تار، کیانوش حبیبی نوازنده کمانچه آلتو، مهدی باطنی نوازنده سنتور و علی اکبر محسنی خواننده این کنسرت هستند.