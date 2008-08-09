37 درصد مصریها نماز جمعه این کشور را تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسرار، در پی آمارهای رسمی مصر مبنی بر عدم حضور 37 درصد مصریها در نماز جمعه و حضور61 درصدی مردم در کلاسهای دروس دینی مساجد، کارشناسان و علمای دینی الازهر اعلام کردند که تعداد افرادی که در نماز جمعه شرکت نمیکنند در حال افزایش است و از این رو خواستار پیشگیری از شدت یافتن این امر شدند.
افرادی که حاضر به شرکت در نماز جمعه نمیشوند، ضعف سطح خطبا، عدم ارتباط خطبه با واقعیتهای فعلی مسلمانان و همچنین اطلاعات کم خطبا را عامل تحریم خطبههای نماز جمعه اعلام کردند.
بر اساس آمارها تنها 63 درصد از مردم مصر در نماز جمعه همیشه، یا گاهی و یا خیلی کم حاضر میشوند و 37 درصد دیگر اصلاً در این رماسم حاضر نمیشوند. بیشتر شرکتکننده ها نیز بالای 60 سال اعلام شدهاند و کمترین گروه نیز 18 تا 30 سال هستند.
در پی نتایج به دست آمده، دکتر محمدی عبدالرحمان استاد تفسیر دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر مصر با اشاره به تحریم این درصد بالا آن را امری خطرناک خواند و با اشاره به اینکه این مسئله باید بهسرعت بررسی و پیگیری شود، تصریح کرد: تکرار موضوعات خطبهها و ضعف فرهنگی مبلغان از عوامل مهم برای این امر به شمار میروند.
دکتر عبدالمعطی بیومی رئیس دانشکده اصول دین و عضو مجمع مطالعات اسلامی الازهر با بیان اینکه این نسبت به 80 درصد نیز میرسد، یادآور شد: داشتن شغل دوم خطیب عاملی دیگر برای دامن زدن به بحران در این موضوع است. آنها باید آگاهی کاملی از حقیقت دین داشته باشند و در منابع شریعت مطالعات ویژهای کنند تا بتوانند نسل جدید را به حضور در نماز جمعه بازگردانند.
کارشناسان با بررسی این موضوع افزایش سطح آگاهی مردم و همچنین عوامل جغرافیایی را در این مسئله مهم دانسته و یادآور شدند: با توجه به افزایش آگاهیهای مردم و بهرهگیری آنها از همایشها، نشستها و کلاسهای دینی نیازی به حضور در نماز جمعه نمیبینند و این امر را وقت تلف کردن و تکرار میدانند.
رئیس دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر مصر با اشاره به اینکه حضور در کلاسهای دینی و یا سخنرانیها برای مردم وقت تلف کردن است، به دیگر کارهای خود رسیدگی میکنند و ترجیح میدهند که از طریق اینترنت و یا تلویزیون آنها را بشنوند، گفت: اما آنچه مسلم است این است که نوآوری در خطبههای دینی، به روز کردن آنها، همچنین تبیین موضوعاتی که خاص جوانان باشد عاملی مهم در جذب جوانان به نماز جمعه خواهد بود.
نظر شما