خبرنگاران از راویان خبر حادثه کربلا الگو بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: 17 مرداد یادآور تلاش های شبانه روزی انسانهایی است که با قلم خود مسیری در فضای عمومی جامعه می آفرینند.

در ادامه می خوانیم : با توجه و دقت به جایگاه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، می توان به نقش خبرنگاران پی برد.

موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه تقارن روز خبرنگار امسال با میلاد حضرت علی به الحسین (ع) ما را به یاد راویان و خبرنگاران حادثه کربلا حضرت سجاد (ع) و حضرت زینب (س) می اندازد ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره کلیه شهدای خبرنگار انقلاب اسلامی و عرض تسلیت به خانواده آنان و نیز تبریک وخسته نباشید به خبرنگاران سراسر کشور ابراز امیدواری کرده است تلاشگران عرصه خبر با الگوگیری از خبرنگاران حادثه کربلا راویانی صدیق در این مسیر باشند.