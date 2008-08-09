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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

مشکلات رسانه ها با مدیریت مسئولان شهری گره خورده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیرخانه مطبوعات اصفهان گفت: هدف از راه اندازی خانه مطبوعات در اصفهان رسیدگی به مشکلات مطبوعات داخلی است و در حال حاضر تعامل سازنده ای با مسئولان شهری داریم اما بسیاری از مشکلات رسانه ها با مدیریت مسئولان شهری گره خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور گلناری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای شهر اصفهان با اشاره به سابقه تاریخی شهر اصفهان افزود: متاسفانه در حال حاضر روش توزیع مطبوعات در اصفهان شایسته این شهر نیست چنانچه قبل از انقلاب 40 دکه توزیع مطبوعات در سطح شهر وجود داشته اما اکنون این آمار به تعداد 20 دکه مطبوعاتی رسیده است.

گلناری با اشاره به اینکه در حال حاضر مدیریت واحد مطبوعاتی در اصفهان یک نیاز تلقی می شود، گفت: انتظار داریم که در این مدیریت تشکلهای مطبوعاتی حضور داشته باشند و باید گفت که کمک به مطبوعات در اصفهان به صورت موردی تاثیر گذار نیست.

دبیرخانه مطبوعات اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ایجاد مرکز مطبوعاتی تاکید و بیان داشت: در اصفهان با این هویت تاریخی، ایجاد یک مجتمع مطبوعاتی که شامل مرکز توزیع مطبوعات، دفاتر توزیع، موزه مطبوعات و ... باشد یک نیاز جدی تلقی می شود.

کد مطلب 729618

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