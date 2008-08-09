مشکلات رسانه ها با مدیریت مسئولان شهری گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور گلناری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای شهر اصفهان با اشاره به سابقه تاریخی شهر اصفهان افزود: متاسفانه در حال حاضر روش توزیع مطبوعات در اصفهان شایسته این شهر نیست چنانچه قبل از انقلاب 40 دکه توزیع مطبوعات در سطح شهر وجود داشته اما اکنون این آمار به تعداد 20 دکه مطبوعاتی رسیده است.

گلناری با اشاره به اینکه در حال حاضر مدیریت واحد مطبوعاتی در اصفهان یک نیاز تلقی می شود، گفت: انتظار داریم که در این مدیریت تشکلهای مطبوعاتی حضور داشته باشند و باید گفت که کمک به مطبوعات در اصفهان به صورت موردی تاثیر گذار نیست.

دبیرخانه مطبوعات اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ایجاد مرکز مطبوعاتی تاکید و بیان داشت: در اصفهان با این هویت تاریخی، ایجاد یک مجتمع مطبوعاتی که شامل مرکز توزیع مطبوعات، دفاتر توزیع، موزه مطبوعات و ... باشد یک نیاز جدی تلقی می شود.