مشارکت مالزیایی ها در مقاوم سازی ساختمانهای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عدنان عبداله صبح امروز در یک نشست خبری در تهران گفت: با توجه به زلزله خیز بودن ایران سازمان توسعه صادرات کائوچوی مالزی در یک اقدام مشترک با دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به پیاده سازی سیستمهای ضد زلزله در شهر جدید پرند کرده که در صورت اجرای موفق این طرح پایلوت و تدوین آئین نامه خاص از سوی این وزارتخانه در سایر ساختمانهای ایران نیز این سیستم به کار برده می شود.

مدیر توسعه و بازاریابی سازمان توسعه صادرات کائوچوی مالزی افزود: هم اکنون ایران پنجاهمین کشور دنیا است که قصد دارد در صورت تدوین آئین نامه های مربوطه این سیستمها در ساختمانها پیاده کند به نحوی که عایقی از جنس کائوچو در فونداسیون ساختمان قرار گرفته و سازه های خود ساختمان شامل اسکلتهای فلزی و بتنی بر روی این عایق بنا نهاده می شوند.

وی تصریح کرد: استفاده از این سیستم می تواند ساختمان را در مقابل زلزله 8 تا 8.5 ریشتری حفظ کرده و تا صد سال نیز کارایی داشته باشد.

عدنان عبداله گفت: مالزی صاحب تکنولوژی به کارگیری کائوچو در چنین سیستم هایی است اما تعداد متعددی از کشورها بر روی آن کار کرده اند. به نحوی که این سیستم هم اکنون در ژاپن ، چین و 48 کشور دیگر دنیا در حال پیاده سازی است.

همچنین در ادامه سید محمد زری باف مدیر عامل سدره تجارت نیز گفت: امید می رود وزارت مسکن و شهرسازی هر چه سریعتر آئین نامه به کارگیری این سیستمها در ساختمان را تدوین کرده تا بتوان از این تکنولوژی بهره گرفت، ضمن اینکه این تکنولوژی هزینه پایینی داشته و مقرون به صرفه است چرا که علاوه بر ارتقای مقاومت ساختمان در برابر زلزله 30 درصد مواد ساختمان نیز کاهش می یابد.

مدیر توسعه و بازاریابی سازمان توسعه صادرات کائوچوی مالزی افزود: سازمان توسعه صادرات کائوچوی مالزی در نظر دارد آموزش ، انتقال تکنولوژی و ساخت کارخانه های تولید این عایق را در ایران راه اندازی کند.