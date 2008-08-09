به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فریسنو بی، این همایش از سوی گروه اسلامی " دین من" برگزار می شود و سخنرانهای آن از سراسر ایالت کالیفرنیا خواهند بود .

گروه اسلامی " دین من" یک گروه غیرانتفاعی اسلامی است که فعالیتهای خود را بر ساخت شخصیت جوانان مسلمان از طریق برنامه ها و فعالیتهای ویژه بنا کرده است.

سلام المریاتی مدیر اجرایی شورای امور عمومی مسلمانان در لس آنجلس، شیخ سعدالله خان مدیر اجرایی امور دینی در مرکز اسلامی ایروین، منیر قاطیش عضور انجمن مسلمانان آمریکایی بی ایریا و امام جماعت فریسنو از سخنرانهای این همایش هستند.

برگزاری این همایش در نتیجه تلاشهای مشترک انجمن دانشجویان مسلمان فریسنو، مسجد فریسنو، مرکز اسلامی بدر، مرکز فرهنگی اسلامی فریسنو، مدرسه اسلامی هلال، انجمن اسلامی کالیفرنیای مرکزی، مسجد عقبه متحقق شده است.

