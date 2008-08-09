اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه فردا 20 مرداد به سردبیری حمیدرضا مقدسی ساعت 22 از رادیو گفتگو پخش میشود.
ـ سامان دهی به اقتصاد و عوامل تاثیر گذار بر آن در برنامه گفتگوی روز رادیو گفتگو با حضور کارشناسان مسائل اقتصادی بررسی میشود. این برنامه 20 مرداد ساعت 18 از همین شبکه روی آنتن میرود.
ـ مفهوم تورم در سیر نظریه های گوناگون علم اقتصاد در برنامه "نقد اقتصادی" از مجموعه برنامههای رادیو گفتگو مورد تعریف و بازخوانی قرار می گیرد. این برنامه دوشنبه 21 مرداد ساعت 23 روی آنتن رادیو گفتگو میرود.
ـ برنامه "یک حرکت، هزار برکت" یکشنبه ساعت 13:15 از رادیو تجارت پخش میشود. این برنامه به زندگی کارآفرینان میپردازد.
ـ برنامه "زیر پوست شهر" یکشنبه 20 مرداد ساعت 8:15 به سردبیری و تهیهکنندگی رویا یمینی از رادیو سلامت پخش میشود. این برنامه با حضور امیر میربلوکی به موضوع آیین زندگی و با حضور حسن رحمانی شمس به موضوع انتخاب همسر میپردازد.
ـ برنامه "فراسو" 20 مرداد ساعت در رادیو سلامت موضوع داروهای بدون نسخه را بررسی میکند.
نظر شما