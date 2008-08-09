  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۱۱

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

معصومه ابتکار در برنامه "چای برای دو نفر" رادیو گفتگو روز یکشنبه 20 مرداد از زندگی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود در دوران پیش و پس از انقلاب سخن می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه فردا 20 مرداد به سردبیری حمیدرضا مقدسی ساعت 22 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.

ـ سامان دهی به اقتصاد و عوامل تاثیر گذار بر آن در برنامه گفتگوی روز رادیو گفتگو با حضور کارشناسان مسائل اقتصادی بررسی می‌شود. این برنامه 20 مرداد ساعت 18 از همین شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ مفهوم تورم در سیر نظریه های گوناگون علم اقتصاد در برنامه "نقد اقتصادی" از مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو مورد تعریف و بازخوانی قرار می گیرد. این برنامه دوشنبه 21 مرداد ساعت 23 روی آنتن رادیو گفتگو می‌رود.

ـ برنامه "یک حرکت، هزار برکت" یکشنبه ساعت 13:15 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه به زندگی کارآفرینان می‌پردازد.

ـ برنامه "زیر پوست شهر" یکشنبه 20 مرداد ساعت 8:15 به سردبیری و تهیه‌کنندگی رویا یمینی از رادیو سلامت پخش می‌شود. این برنامه با حضور امیر میربلوکی  به موضوع آیین زندگی و با حضور حسن رحمانی شمس به موضوع انتخاب همسر می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" 20 مرداد ساعت در رادیو سلامت موضوع داروهای بدون نسخه را بررسی می‌کند.

کد مطلب 729627

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها