اهدای 100 کتاب به کتابخانه دانشگاه مولانا ابوالکلام آزاد علیگر هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علیرضا قزوه همراه با علی صدرایی خویی، بهروز ایمانی و سید عبدالرضا موسوی از استادان نسخه شناس و فهرست نگار ایرانی که از مدرسان چهارمین دوره نسخه شناسی در مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو بودند، از کتابخانه مولانا ابوالکلام آزاد بازدید کرد.

وی ضمن دیدار از کتابخانه مولانا آزاد گفت: این کتابخانه با یک میلیون و 100 هزار نسخه کتاب از بزرگترین و مطرح ترین کتابخانه های هند است که بیش از 16 هزار نسخه خطی دارد. در بخش نسخ نفیس نیز از قدیم ترین نسخه کتابخانه که قرآنی کوفی بود و از مجموعه های بسیار دیدنی مینیاتورها و کتابهای سلطنتی نیز از نزدیک دیدن کردیم و چند نسخه را که به اشتباه نوشته بودند با همکاری استادان شناسنامه اش را تصحیح کردیم.

قزوه افزود: از جمله دیدنی ترین نسخه ها خطبه های نهج البلاغه مولا علی (ع) بود همراه با اعراب متعلق به قرن ششم (سال 538 هجری) که از نفیس ترین نسخه های نهج البلاغه در جهان است.

وابسته فرهنگی ایران تصریح کرد: ما برای همکاری بیشتر با آنان و تلاش در جهت چاپ این نسخه نفیس با خانم پروفسور صفوی و پروفسور آصف نعیم دیدار کردیم و قول مساعد دادند تا در آینده نزدیک زمینه های چاپ این اثر را به صورت مشترک فراهم آورند.

وی افزود: همچنین قرآن های بسیار نفیس و احکام حکومتی و تابلوخط های بسیار زیبا و فرمان های پادشاهان را هم از نزدیک دیدیم و رئیس کتابخانه گفت که از کشور امارات افراد زیادی برای چاپ و خرید این آثار می آیند و ما چندان اعتباری به آنها نمی دهیم. همین گروه اخیرا در شهر لکنو نیز رفته اند و بسیاری از کتابهای خطی نفیس را خریده اند و در حال خارج کردن آن از هند هستند.

قزوه ضمن بازدید از مرکز تحقیقات فارسی علیگر بیش از 100 کتاب از رایزنی فرهنگی ایران و مرکز تحقیقات و کتاب های پژوهشی از سری انتشارات مجلس شورای ملی و میراث مکتوب و... را به سه بخش مرکز تحقیقات، دپارتمان زبان فارسی و کتابخانه اهدا کرد.

وی در پایان گفت: در این بازدید به درخواست پروفسور آذرمیدخت صفوی توافق شد تا دوره بعدی نسخه شناسی و فهرست نگاری را با دعوت از استادانی از ایران در مرکز تحقیقات علیگر به طور مشترک برگزار کنیم.