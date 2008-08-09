سه نمایش جدید در تئاتر شهر بعد از جشنواره تئاتر عروسکی

به گزارش خبرنگار مهر، سالن‌های اصلی، چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه نمایش تئاتر شهر که پیش از این میزبان نمایش‌های "بیژن و منیزه" محمود عزیزی، "یادگار زریران" قطب‌الدین صادقی، "هتل پلازا" کورش نریمانی، "در جمعیت گم شد" جلال تجنگی و سعید هاشم‌پور و "هدیه مرموز" یاسر خاسب بودند از فردا به استقبال جشنواره تئاتر عروسکی مبارک می‌روند.

این در ‌حالی است که نمایش‌های "بیژن و منیژه"، "یادگار زریران" و "در جمعیت گم شد" روز جمعه 18 مردادماه به اجرای خود پایان دادند و دو نمایش "هتل پلازا" و "هدیه مرموز" بعد از اتمام دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک اجرای خود را از سر می‌گیرند.

اما بعد از اتمام جشنواره دوازدهم تئاتر عروسکی سالن‌های اصلی، چهارسو و قشقایی میزبان سه اثر نمایشی جدید خواهند بود. نمایش "نقاشی با شبنم" میروسلاو بنکا از کشور صربستان در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه می‌رود. این نمایش که پیش از این با نام "نقاشی در جنگل" معرفی شده بود، تا دوازدهم شهریورماه اجرا خواهد شد.

سالن چهارسو نیز از اوایل شهریورماه میزبانی نمایش "بیداری خانه نسوان" حسین کیانی را عهده‌دار می‌شود. در این اثر شهرام حقیقت‌دوست، امیررضا دلاوری، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، آیدا کیخایی، پونه عبدالکریم‌زاده، آزاده صمدی و رویا میرعلمی به ایفای نقش می‌پردازند.

سالن قشقایی نیز از اوایل شهریورماه پذیرای نمایش "فصل خون" ایوب آقاخانی خواهد بود. ناهید مسلمی، فهیمه امن‌زاده، علی میلانی، صادق ملکی و فرزین محدث بازیگران "فصل خون" هستند که جدیدترین اثر نمایشی آقاخانی در مقام کارگردان بعد از نمایش "زمین مقدس" است،

مجموعه تئاتر شهر از 20 تا 27 مردادماه میزبان گروههای شرکت‌کننده در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک می‌شود.