کاظم جلالی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، در این زمینه بیان داشت: کمیسیون امنیت ملی از مسئولان ارشد نظام وقت ملاقات خواسته است ، بر این اساس دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته برگزار شد و این هفته هم دیدار با آیت لله شاهرودی رئیس قوه قضاییه هماهنگ شده است.

نماینده مردم شاهرود در خانه ملت ادامه داد: همچنین کمیسیون امنیت ملی از رئیس جمهور وقت ملاقات خواسته که هنوز این وقت اختصاص داده نشده و امیدواریم زمان دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی با آقای احمدی نژاد هم هرچه زود تر مشخص شود.

به گفته جلالی قرار است منوچهر متکی وزیر امور خارجه روز سه شنبه این هفته برای پاسخ به سوالات داریوش قنبری نماینده ایلام ، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شود.

جلالی در این باره گفت : آقای کواکبیان از وزیر خارجه سوال کرده است که با توجه به اینکه برخی منافقین در اردن مستقر شده اند و با نمایندگان مجلس این کشور دیدار کرده اند وزارت خارجه در این باره چه اقداماتی انجام داده است.

وی ادامه داد: آقای قنبری نماینده ایلام هم از متکی درباره اقدامات انجام شده از سوی وزارت خارجه برای دریافت خسارت صدمات جنگ تحمیلی از سوی عراق سوالی را مطرح کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به حضور وزیر اطلاعات در جلسه این هفته این کمیسیون بیان داشت: در گذشته برای معارفه وزرا با اعضای کمیسیون امنیت ملی جلساتی با برخی مسئولان و وزرا برگزار شده بود و این هفته هم برای هماهنگی و تعامل بیشتر وزیر اطلاعات و دیگرمسئولان وزارت اطلاعات نشست مشترکی با اعضای این کمیسیون خواهند داشت.